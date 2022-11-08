Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения
Глава Николаевской обладминистрации Ким опроверг информацию об эвакуации населения
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее фейком.
"Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Следите за официальной информацией", - заявил Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что информацию в сети ранее распространили якобы от лица пресс-офицера Николаевской областной администрации Дмитрия Плетенчука.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне" призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.