https://ria.ru/20221108/nikolaev-1829912367.html

Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения

Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения - РИА Новости, 08.11.2022

Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения

Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:10

2022-11-08T12:10

2022-11-08T12:10

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее фейком."Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Следите за официальной информацией", - заявил Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что информацию в сети ранее распространили якобы от лица пресс-офицера Николаевской областной администрации Дмитрия Плетенчука.Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне" призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221106/evakuatsiya-1829431921.html

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николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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