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Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/nikolaev-1829912367.html
Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения
Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения - РИА Новости, 08.11.2022
Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения
Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:10
2022-11-08T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
николаев (украина)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее фейком."Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Следите за официальной информацией", - заявил Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что информацию в сети ранее распространили якобы от лица пресс-офицера Николаевской областной администрации Дмитрия Плетенчука.Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне" призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221106/evakuatsiya-1829431921.html
украина
николаевская область
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в мире, украина, николаевская область, николаев (украина), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:10 08.11.2022
 
Власти Николаевской области опровергли информацию об эвакуации населения

Глава Николаевской обладминистрации Ким опроверг информацию об эвакуации населения

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Николаевской областной администрации Украины Виталий Ким опроверг информацию, ранее распространенную в сети, об эвакуации населения из региона, назвав ее фейком.
"Разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Следите за официальной информацией", - заявил Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что информацию в сети ранее распространили якобы от лица пресс-офицера Николаевской областной администрации Дмитрия Плетенчука.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне" призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьНиколаев (Украина)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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