https://ria.ru/20221108/nagrady-1830069250.html
Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты
Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты - РИА Новости, 08.11.2022
Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты
Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, заявил глава республики Артем Здунов в ходе чествования работников сельского РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:29
2022-11-08T19:29
2022-11-08T19:29
республика мордовия
экономика
артем здунов
россия
луганская народная республика
запорожская область
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, заявил глава республики Артем Здунов в ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Регион полностью обеспечивает свой потребительский спрос по мясу, молоку, яйцу, овощам, сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин и активно реализует продукцию в других регионах и странах. В этом году на всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022" аграрии республики завоевали 31 награду. Их труд отметили 25 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Глава Мордовии поздравил аграриев с высокими результатами, отметив рекордный урожай 2022 года - 1 миллион 750 тысяч тонн зерновых."Мы видим, что в республике есть все необходимое, чтобы стабильно собирать более полутора миллиона тонн, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 миллиона тонн зерна. В этом году был собран рекордный урожай зеленого горшка - 6400 тонн. Наращиваются объемы импортозамещения по овощной продукции. Хорошая выработка и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а значит - в безопасность Родины в целом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритете - повышение качества жизни на селе. Работники АПК должны иметь доступ к современной социальной инфраструктуре. Поэтому регион продолжит обустраивать село, в том числе по программе комплексного развития сельских территорий. Также глава республики обратил внимание на важность подготовки кадров для села, призвал руководителей хозяйств к обмену технологиями и кадрами с сельхозпредприятиями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в том числе используя возможности программы жилищных сертификатов для граждан других территорий, переселяющихся в регионы страны.
https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, артем здунов, россия, луганская народная республика, запорожская область, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Артем Здунов, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, заявил глава республики Артем Здунов в ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
"В этом году при поддержке руководства республики аграриям удалось добиться новых достижений, значимых в масштабах всей страны. Мордовия занимает первое место в России
и в Приволжском федеральном округе по производству молока и куриного яйца на душу населения. У Мордовии - четвертое место в России и первое в ПФО по производству мяса скота и птицы. Каждая седьмая роза в стране выращена в Мордовии. Республика - один из лидеров по развитию органического земледелия", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Регион полностью обеспечивает свой потребительский спрос по мясу, молоку, яйцу, овощам, сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин и активно реализует продукцию в других регионах и странах. В этом году на всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022" аграрии республики завоевали 31 награду. Их труд отметили 25 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Глава Мордовии поздравил аграриев с высокими результатами, отметив рекордный урожай 2022 года - 1 миллион 750 тысяч тонн зерновых.
"Мы видим, что в республике есть все необходимое, чтобы стабильно собирать более полутора миллиона тонн, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 миллиона тонн зерна. В этом году был собран рекордный урожай зеленого горшка - 6400 тонн. Наращиваются объемы импортозамещения по овощной продукции. Хорошая выработка и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а значит - в безопасность Родины в целом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритете - повышение качества жизни на селе. Работники АПК должны иметь доступ к современной социальной инфраструктуре. Поэтому регион продолжит обустраивать село, в том числе по программе комплексного развития сельских территорий. Также глава республики обратил внимание на важность подготовки кадров для села, призвал руководителей хозяйств к обмену технологиями и кадрами с сельхозпредприятиями Донецкой и Луганской народных республик
, Херсонской и Запорожской областей
, в том числе используя возможности программы жилищных сертификатов для граждан других территорий, переселяющихся в регионы страны.
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