https://ria.ru/20221108/nagrady-1830069250.html

Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты

Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты - РИА Новости, 08.11.2022

Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты

Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, заявил глава республики Артем Здунов в ходе чествования работников сельского РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:29

2022-11-08T19:29

2022-11-08T19:29

республика мордовия

экономика

артем здунов

россия

луганская народная республика

запорожская область

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, заявил глава республики Артем Здунов в ходе чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Регион полностью обеспечивает свой потребительский спрос по мясу, молоку, яйцу, овощам, сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин и активно реализует продукцию в других регионах и странах. В этом году на всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022" аграрии республики завоевали 31 награду. Их труд отметили 25 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Глава Мордовии поздравил аграриев с высокими результатами, отметив рекордный урожай 2022 года - 1 миллион 750 тысяч тонн зерновых."Мы видим, что в республике есть все необходимое, чтобы стабильно собирать более полутора миллиона тонн, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 миллиона тонн зерна. В этом году был собран рекордный урожай зеленого горшка - 6400 тонн. Наращиваются объемы импортозамещения по овощной продукции. Хорошая выработка и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс. Мордовия вносит реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а значит - в безопасность Родины в целом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритете - повышение качества жизни на селе. Работники АПК должны иметь доступ к современной социальной инфраструктуре. Поэтому регион продолжит обустраивать село, в том числе по программе комплексного развития сельских территорий. Также глава республики обратил внимание на важность подготовки кадров для села, призвал руководителей хозяйств к обмену технологиями и кадрами с сельхозпредприятиями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в том числе используя возможности программы жилищных сертификатов для граждан других территорий, переселяющихся в регионы страны.

https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, артем здунов, россия, луганская народная республика, запорожская область, республика мордовия