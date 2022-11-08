https://ria.ru/20221108/nagrady-1830043907.html
Шойгу вручил госнаграды военным, участвующим в спецоперации на Украине
Шойгу вручил госнаграды военным, участвующим в спецоперации на Украине - РИА Новости, 08.11.2022
Шойгу вручил госнаграды военным, участвующим в спецоперации на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:17
2022-11-08T18:17
2022-11-08T18:49
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу <...> вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды", — говорится в сообщении.Как уточняется, ордена и медали вручили согласно указу президента.Мероприятие прошло во время инспекции министром командного пункта Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации."Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, о характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях", — уточнили в пресс-службе подробности визита. Кроме того, отдельная часть доклада была посвящена вопросам обеспечения мобилизованных всеми видами довольствия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220727/nagrada-1805255226.html
https://ria.ru/20221022/nagrazhdenie-1825839512.html
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Рабочая встреча Шойгу в командном пункте российской группировки
Рабочая встреча Шойгу в командном пункте российской группировки
2022-11-08T18:17
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сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:17 08.11.2022 (обновлено: 18:49 08.11.2022)
Шойгу вручил госнаграды военным, участвующим в спецоперации на Украине
Шойгу вручил военным госнаграды за героизм, проявленный в спецоперации на Украине