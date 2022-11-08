https://ria.ru/20221108/nadbavki-1829853837.html

Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки

Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки - РИА Новости, 08.11.2022

Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки

Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:50

2022-11-08T08:50

2022-11-08T08:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. Например, им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения", - сказал Микищенко.

https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829818508.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия