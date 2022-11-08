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Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/nadbavki-1829853837.html
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки - РИА Новости, 08.11.2022
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки
Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:50
2022-11-08T08:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. Например, им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения", - сказал Микищенко.
https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829818508.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Россия
08:50 08.11.2022 (обновлено: 08:54 08.11.2022)
 
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки

Минобороны: военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. Например, им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения", - сказал Микищенко.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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