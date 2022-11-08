https://ria.ru/20221108/nadbavki-1829853837.html
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки - РИА Новости, 08.11.2022
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки
Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:50
2022-11-08T08:50
2022-11-08T08:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения, сообщил журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. Например, им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения", - сказал Микищенко.
https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829818508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Россия
08:50 08.11.2022 (обновлено: 08:54 08.11.2022)
Военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки
Минобороны: военные, призванные по частичной мобилизации, могут получать надбавки