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В Москве мужчина умер после пластической операции
В Москве мужчина умер после пластической операции - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве мужчина умер после пластической операции
Молодой человек умер после плановой пластической операции в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:44
2022-11-08T15:44
2022-11-08T16:15
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Молодой человек умер после плановой пластической операции в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Как рассказал РИА Новости источник, во вторник 22-летнему москвичу проводили ринопластику. Его состояние резко ухудшилось в конце операции. Врачи клиники и бригада скорой помощи пытались реанимировать пациента в течение 40 минут, но спасти его не удалось.Следователи изучат медицинскую документацию, допросят руководство и персонал клиники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:44 08.11.2022 (обновлено: 16:15 08.11.2022)
В Москве мужчина умер после пластической операции
В Москве 22-летний мужчина умер после плановой пластической операции в частной клинике
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Молодой человек умер после плановой пластической операции в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациента", — заявила она.
Как рассказал РИА Новости источник, во вторник 22-летнему москвичу проводили ринопластику. Его состояние резко ухудшилось в конце операции. Врачи клиники и бригада скорой помощи пытались реанимировать пациента в течение 40 минут, но спасти его не удалось.
Следователи изучат медицинскую документацию, допросят руководство и персонал клиники.