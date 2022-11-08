https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html

В Москве мужчина умер после пластической операции

В Москве мужчина умер после пластической операции - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве мужчина умер после пластической операции

Молодой человек умер после плановой пластической операции в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:44

2022-11-08T15:44

2022-11-08T16:15

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Молодой человек умер после плановой пластической операции в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Как рассказал РИА Новости источник, во вторник 22-летнему москвичу проводили ринопластику. Его состояние резко ухудшилось в конце операции. Врачи клиники и бригада скорой помощи пытались реанимировать пациента в течение 40 минут, но спасти его не удалось.Следователи изучат медицинскую документацию, допросят руководство и персонал клиники.

https://ria.ru/20220817/tatarstan-1810225612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)