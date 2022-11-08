https://ria.ru/20221108/moskva-1829994410.html

На юге Москвы с 12 ноября изменится схема движения транспорта

На юге Москвы с 12 ноября изменится схема движения транспорта - РИА Новости, 08.11.2022

На юге Москвы с 12 ноября изменится схема движения транспорта

Схема движения транспорта на юге столицы изменится на полгода в ночь с 11 на 12 ноября из-за реконструкции тоннеля между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:52

2022-11-08T15:52

2022-11-08T15:52

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

центр организации дорожного движения (цодд)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Схема движения транспорта на юге столицы изменится на полгода в ночь с 11 на 12 ноября из-за реконструкции тоннеля между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В ночь с 11 на 12 ноября приблизительно на полгода изменится схема движения транспорта на юге Москвы. Меры необходимы для создания приоритета для наземного городского транспорта, так как на популярной Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" - поезда курсировать не будут. На это время мы запустим бесплатные автобусы КМ", - говорится в сообщении.В департаменте транспорта отметили, что появятся 6 километров временных выделенных полос, а ездить по всем выделенкам, в том числе по существующим на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова сможет только городской транспорт, такси допускать не будут. Одностороннее движение введут на 3 участках, на 9 участках движение будет ограничено, еще на 4 - движение будет ограниченно временно. Парковка на 14 участках для личного транспорта также будет ограничена."Обращаем внимание водителей, что при необходимости могут вводиться дополнительные ограничения. Понимаем, что это вызовет неудобства, однако приоритет будет отдан пассажирам городского транспорта, так как им пользуется гораздо больше людей в этой части города. Призываем всех пользоваться другими линиями метро, а также МЦД и МЦК", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты ЦОДД будут следить за ситуацией и оперативно информировать водителей об изменениях и альтернативных маршрутах.

https://ria.ru/20221108/kollektsioner-1829947606.html

https://ria.ru/20221108/progulki-1829941446.html

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), центр организации дорожного движения (цодд), россия