https://ria.ru/20221108/moskva-1829893673.html
Московские причалы подготовили к зиме
Московские причалы подготовили к зиме - РИА Новости, 08.11.2022
Московские причалы подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке причалов к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:33
2022-11-08T11:33
2022-11-08T11:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке причалов к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости – ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала, и углублению дна еще трех."Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20221107/plita-1829573631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Северный Речной вокзал, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке причалов к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости – ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала
, и углублению дна еще трех.
"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.