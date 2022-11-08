https://ria.ru/20221108/moskva-1829893673.html

Московские причалы подготовили к зиме

Московские причалы подготовили к зиме - РИА Новости, 08.11.2022

Московские причалы подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке причалов к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:33

2022-11-08T11:33

2022-11-08T11:33

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москва

петр бирюков

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке причалов к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости – ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала, и углублению дна еще трех."Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20221107/plita-1829573631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы