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Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи - РИА Новости, 08.11.2022
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Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи
Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи - РИА Новости, 08.11.2022
Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались по видеосвязи. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:41
2022-11-08T16:41
татьяна москалькова
россия
украина
киев
верховная рада украины
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались по видеосвязи."В режиме ВКС обсудили с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ряд правозащитных тем", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее Москалькова сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.
https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html
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татьяна москалькова, россия, украина, киев, верховная рада украины, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Общество
16:41 08.11.2022
 
Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи

Омбудсмен Москалькова обсудила по видеосвязи с украинским коллегой правозащитные темы

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались по видеосвязи.
"В режиме ВКС обсудили с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ряд правозащитных тем", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Ранее Москалькова сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.
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Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныОбщество
 
 
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