https://ria.ru/20221108/moskalkova-1830010790.html

Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи

Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи - РИА Новости, 08.11.2022

Москалькова поговорила с украинским коллегой по видеосвязи

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались по видеосвязи. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

2022-11-08T16:41

татьяна москалькова

россия

украина

киев

верховная рада украины

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались по видеосвязи."В режиме ВКС обсудили с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ряд правозащитных тем", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее Москалькова сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.

https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, россия, украина, киев, верховная рада украины, общество