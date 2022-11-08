https://ria.ru/20221108/moldaviya-1830074533.html

Молдавский депутат сравнил иск против "Газпрома" с сумасшествием

Молдавский депутат сравнил иск против "Газпрома" с сумасшествием - РИА Новости, 08.11.2022

Молдавский депутат сравнил иск против "Газпрома" с сумасшествием

Идею властей Молдавии подать в суд на "Газпром" можно сравнить с сумасшествием, тем более, что стране это не поможет, заявил депутат-коммунист, член молдавской... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:56

2022-11-08T19:56

2022-11-08T19:56

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Идею властей Молдавии подать в суд на "Газпром" можно сравнить с сумасшествием, тем более, что стране это не поможет, заявил депутат-коммунист, член молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман в комментарии РИА Новости.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия получит от "Газпрома" 51% от необходимого стране объема газа. Из-за этого, по его словам, власти страны могут подать в суд на "Газпром", поскольку российский концерн нарушает контракт, сокращая объемы поставок газа в республику"Наши власти могут пойти на любое сумасшествие, даже подать в суд на "Газпром", формально стране это ничем не грозит, хотя нас может ждать встречный иск, поскольку мы так и не выполнили обязательства по аудиту", - заявил Рейдман.При этом он отметил, что подобный вариант не принесет облегчения ни рядовым гражданам, ни экономическим агентам. Депутат уверен, что можно найти другой выход из кризиса, однако озвучивать его не стал, поскольку представители власти не хотят прислушиваться к советам оппозиции.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20221105/zatraty-1829359967.html

https://ria.ru/20221102/krizis-1828668415.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз