https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829995570.html
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 08.11.2022
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:55
2022-11-08T15:55
2022-11-08T15:55
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования.Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов."Партия социалистов категорически осуждает инициативу о запуске в школах Молдовы кампании по продвижению ЛГБТ. Мы требуем от министерства образования выйти с ясной и четкой позицией относительно данной инициативы и осудить ее как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных семейных ценностей и для наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты считают, что подобная кампания является атакой на институт семьи, традиционные ценности молдавского народа и этические нормы. Оппозиция полагает, что вместо этого властям стоило бы заниматься решением социально-экономических проблем.
https://ria.ru/20221026/dodon-1826808975.html
https://ria.ru/20220619/politsiya-1796597242.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
Соцпартия Молдавии потребовала, чтобы власти осудили кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой
ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования.
Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов.
"Партия социалистов категорически осуждает инициативу о запуске в школах Молдовы кампании по продвижению ЛГБТ. Мы требуем от министерства образования выйти с ясной и четкой позицией относительно данной инициативы и осудить ее как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных семейных ценностей и для наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты считают, что подобная кампания является атакой на институт семьи, традиционные ценности молдавского народа и этические нормы. Оппозиция полагает, что вместо этого властям стоило бы заниматься решением социально-экономических проблем.