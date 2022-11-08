https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829995570.html

Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах

Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 08.11.2022

Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:55

2022-11-08T15:55

2022-11-08T15:55

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования.Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов."Партия социалистов категорически осуждает инициативу о запуске в школах Молдовы кампании по продвижению ЛГБТ. Мы требуем от министерства образования выйти с ясной и четкой позицией относительно данной инициативы и осудить ее как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных семейных ценностей и для наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты считают, что подобная кампания является атакой на институт семьи, традиционные ценности молдавского народа и этические нормы. Оппозиция полагает, что вместо этого властям стоило бы заниматься решением социально-экономических проблем.

https://ria.ru/20221026/dodon-1826808975.html

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молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия