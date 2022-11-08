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Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 08.11.2022
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Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 08.11.2022
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:55
2022-11-08T15:55
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования.Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов."Партия социалистов категорически осуждает инициативу о запуске в школах Молдовы кампании по продвижению ЛГБТ. Мы требуем от министерства образования выйти с ясной и четкой позицией относительно данной инициативы и осудить ее как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных семейных ценностей и для наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты считают, что подобная кампания является атакой на институт семьи, традиционные ценности молдавского народа и этические нормы. Оппозиция полагает, что вместо этого властям стоило бы заниматься решением социально-экономических проблем.
https://ria.ru/20221026/dodon-1826808975.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
15:55 08.11.2022
 
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах

Соцпартия Молдавии потребовала, чтобы власти осудили кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила с критикой ЛГБТ-пропаганды в школах и потребовала, чтобы эту кампанию осудило министерство образования.
Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов.
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"Партия социалистов категорически осуждает инициативу о запуске в школах Молдовы кампании по продвижению ЛГБТ. Мы требуем от министерства образования выйти с ясной и четкой позицией относительно данной инициативы и осудить ее как неприемлемую для молдавского общества, для традиционных семейных ценностей и для наших детей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты считают, что подобная кампания является атакой на институт семьи, традиционные ценности молдавского народа и этические нормы. Оппозиция полагает, что вместо этого властям стоило бы заниматься решением социально-экономических проблем.
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