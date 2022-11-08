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Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой - РИА Новости, 08.11.2022
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:22
2022-11-08T16:23
специальная военная операция на украине
валерий фадеев
сергей шойгу
владимир путин
томск
генеральная прокуратура рф
ханты-мансийск
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила пресс-служба Совета."Богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные – почти ничего. Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр", - приводит пресс-служба из выступления Фадеева в ходе встречи с общественниками в Томске.Он отметил недопустимость ситуации, когда "в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике".Также Фадеев сообщил, что не удается решить вопрос обязательных медкомиссий."Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные – это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни?" - сказал Фадеев.При этом, по словам главы СПЧ, ряд проблем "преодолены". "Та "бестолковщина" в начале, как ее назвал президент, преодолена. В первые дни было очень неловко, система военкоматов оказалась неадекватной перед лицом возникших задач", - добавил Фадеев.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html
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валерий фадеев, сергей шойгу, владимир путин, томск, генеральная прокуратура рф, ханты-мансийск, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Валерий Фадеев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Томск, Генеральная прокуратура РФ, Ханты-Мансийск, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
16:22 08.11.2022 (обновлено: 16:23 08.11.2022)
 
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой

Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой во всех регионах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила пресс-служба Совета.
"Богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные – почти ничего. Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр", - приводит пресс-служба из выступления Фадеева в ходе встречи с общественниками в Томске.
Он отметил недопустимость ситуации, когда "в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике".
Также Фадеев сообщил, что не удается решить вопрос обязательных медкомиссий.
"Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные – это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни?" - сказал Фадеев.
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При этом, по словам главы СПЧ, ряд проблем "преодолены". "Та "бестолковщина" в начале, как ее назвал президент, преодолена. В первые дни было очень неловко, система военкоматов оказалась неадекватной перед лицом возникших задач", - добавил Фадеев.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ФадеевСергей ШойгуВладимир ПутинТомскГенеральная прокуратура РФХанты-МансийскРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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