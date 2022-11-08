https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html

Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой

Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой - РИА Новости, 08.11.2022

Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:22

2022-11-08T16:22

2022-11-08T16:23

специальная военная операция на украине

валерий фадеев

сергей шойгу

владимир путин

томск

генеральная прокуратура рф

ханты-мансийск

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила пресс-служба Совета."Богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные – почти ничего. Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр", - приводит пресс-служба из выступления Фадеева в ходе встречи с общественниками в Томске.Он отметил недопустимость ситуации, когда "в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике".Также Фадеев сообщил, что не удается решить вопрос обязательных медкомиссий."Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные – это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни?" - сказал Фадеев.При этом, по словам главы СПЧ, ряд проблем "преодолены". "Та "бестолковщина" в начале, как ее назвал президент, преодолена. В первые дни было очень неловко, система военкоматов оказалась неадекватной перед лицом возникших задач", - добавил Фадеев.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html

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ханты-мансийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерий фадеев, сергей шойгу, владимир путин, томск, генеральная прокуратура рф, ханты-мансийск, россия, частичная мобилизация в россии, общество