16:22 08.11.2022 (обновлено: 16:23 08.11.2022)
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой
Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой во всех регионах
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил во всех регионах одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой, сообщила пресс-служба Совета.
"Богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные – почти ничего. Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр", - приводит пресс-служба из выступления Фадеева в ходе встречи с общественниками в Томске.
Он отметил недопустимость ситуации, когда "в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике".
Также Фадеев сообщил, что не удается решить вопрос обязательных медкомиссий.
"Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные – это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни?" - сказал Фадеев.
При этом, по словам главы СПЧ, ряд проблем "преодолены". "Та "бестолковщина" в начале, как ее назвал президент, преодолена. В первые дни было очень неловко, система военкоматов оказалась неадекватной перед лицом возникших задач", - добавил Фадеев.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".