https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829901626.html

Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи

Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи - РИА Новости, 08.11.2022

Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи

Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:47

2022-11-08T11:47

2022-11-08T12:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК (ДНР), 8 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости."Бойцам нужно понимать, в какой ситуации и как действовать: кого эвакуировать первым, кому первым оказывать помощь и какую. У бойцов должен быть понятный алгоритм, последовательность действий, что, зачем и почему они делают. Этому, в частности, мы их и обучаем", - рассказал РИА Новости инструктор учебного центра народной милиции ДНР с позывным "Тарик".По его словам, инструкторы готовят мобилизованных не только по обязательной общевойсковой программе по тактической и полевой медицине, но и делятся собственным боевым опытом и приемами, рассказывают, как грамотно использовать средства из стандартной войсковой аптечки.

https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, частичная мобилизация в россии