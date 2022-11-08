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Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829901626.html
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи - РИА Новости, 08.11.2022
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи
Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:47
2022-11-08T12:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК (ДНР), 8 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости."Бойцам нужно понимать, в какой ситуации и как действовать: кого эвакуировать первым, кому первым оказывать помощь и какую. У бойцов должен быть понятный алгоритм, последовательность действий, что, зачем и почему они делают. Этому, в частности, мы их и обучаем", - рассказал РИА Новости инструктор учебного центра народной милиции ДНР с позывным "Тарик".По его словам, инструкторы готовят мобилизованных не только по обязательной общевойсковой программе по тактической и полевой медицине, но и делятся собственным боевым опытом и приемами, рассказывают, как грамотно использовать средства из стандартной войсковой аптечки.
https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html
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донецкая народная республика, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:47 08.11.2022 (обновлено: 12:57 08.11.2022)
 
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи

Новая группа мобилизованных приступила к занятиям по медицине в учебном центре в Донбасса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий
Мобилизованные граждане во время занятий - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий. Архивное фото
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ДОНЕЦК (ДНР), 8 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
"Бойцам нужно понимать, в какой ситуации и как действовать: кого эвакуировать первым, кому первым оказывать помощь и какую. У бойцов должен быть понятный алгоритм, последовательность действий, что, зачем и почему они делают. Этому, в частности, мы их и обучаем", - рассказал РИА Новости инструктор учебного центра народной милиции ДНР с позывным "Тарик".
По его словам, инструкторы готовят мобилизованных не только по обязательной общевойсковой программе по тактической и полевой медицине, но и делятся собственным боевым опытом и приемами, рассказывают, как грамотно использовать средства из стандартной войсковой аптечки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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