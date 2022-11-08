https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829901626.html
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи - РИА Новости, 08.11.2022
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи
Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:47
2022-11-08T11:47
2022-11-08T12:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820551137_0:330:2854:1935_1920x0_80_0_0_bf4d6eedce1c43ecca1dc945f890432e.jpg
ДОНЕЦК (ДНР), 8 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных приступила к тактическим занятиям по медицине в одном из войсковых учебных центров Донбасса, передает корреспондент РИА Новости."Бойцам нужно понимать, в какой ситуации и как действовать: кого эвакуировать первым, кому первым оказывать помощь и какую. У бойцов должен быть понятный алгоритм, последовательность действий, что, зачем и почему они делают. Этому, в частности, мы их и обучаем", - рассказал РИА Новости инструктор учебного центра народной милиции ДНР с позывным "Тарик".По его словам, инструкторы готовят мобилизованных не только по обязательной общевойсковой программе по тактической и полевой медицине, но и делятся собственным боевым опытом и приемами, рассказывают, как грамотно использовать средства из стандартной войсковой аптечки.
https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820551137_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_3fe86d328c9e6fe76f706d71dac53a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:47 08.11.2022 (обновлено: 12:57 08.11.2022)
Мобилизованных обучают в ДНР оказанию первой помощи
Новая группа мобилизованных приступила к занятиям по медицине в учебном центре в Донбасса