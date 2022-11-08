Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829854973.html
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги - РИА Новости, 08.11.2022
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги
Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:54
2022-11-08T08:54
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_08056178cebf9c1b01ac0dec8520af38.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов."Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября", - сообщил он.Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей."Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - пояснил Микищенко.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ce726beecac1ad67070495823cd19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
08:54 08.11.2022
 
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги

Минобороны: деньги мобилизованным начисляют на карты с 10 по 20 число каждого месяца

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов.
"Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября", - сообщил он.
Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.
"Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - пояснил Микищенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:57Специальная военная операция на Украине
Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП
 
БезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала