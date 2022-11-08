https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829854973.html

В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги

В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги - РИА Новости, 08.11.2022

В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги

Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:54

2022-11-08T08:54

2022-11-08T08:54

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов."Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября", - сообщил он.Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей."Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - пояснил Микищенко.

https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии