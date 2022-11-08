https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829854973.html
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги - РИА Новости, 08.11.2022
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги
Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:54
2022-11-08T08:54
2022-11-08T08:54
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов."Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября", - сообщил он.Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей."Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - пояснил Микищенко.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
В Минобороны рассказали, как мобилизованным начисляют деньги
Минобороны: деньги мобилизованным начисляют на карты с 10 по 20 число каждого месяца
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов.
"Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября", - сообщил он.
Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.
"Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - пояснил Микищенко.