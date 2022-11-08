https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829853731.html
Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны
Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022
Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны
Денежное содержание мобилизованным военнослужащим в этом месяце начнут выплачивать досрочно, уже с 8 ноября, заявил во вторник представитель финансового блока... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:50
2022-11-08T08:50
2022-11-08T08:50
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Денежное содержание мобилизованным военнослужащим в этом месяце начнут выплачивать досрочно, уже с 8 ноября, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов."В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября", - заявил он.
https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что выплаты мобилизованным начнутся с 8 ноября