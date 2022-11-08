https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829853731.html

Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны

Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022

Выплаты мобилизованным в ноябре начнутся раньше, заявили в Минобороны

Денежное содержание мобилизованным военнослужащим в этом месяце начнут выплачивать досрочно, уже с 8 ноября, заявил во вторник представитель финансового блока... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:50

2022-11-08T08:50

2022-11-08T08:50

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Денежное содержание мобилизованным военнослужащим в этом месяце начнут выплачивать досрочно, уже с 8 ноября, заявил во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, отвечая на вопросы журналистов."В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября", - заявил он.

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность