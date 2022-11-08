https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829853196.html
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:47
2022-11-08T08:47
2022-11-08T08:47
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", - заявил Микищенко.
https://ria.ru/20221108/dovolstvie-1829853080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
Минобороны: документы для выплат мобилизованным готовы, выплаты сформированы