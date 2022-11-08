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Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022
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Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:47
2022-11-08T08:47
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", - заявил Микищенко.
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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
08:47 08.11.2022
 
Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны

Минобороны: документы для выплат мобилизованным готовы, выплаты сформированы

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкОтправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", - заявил Микищенко.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:47
Семья мобилизованного может получать за него довольствие
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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