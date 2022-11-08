https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1829853196.html

Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны

Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2022

Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны

Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:47

2022-11-08T08:47

2022-11-08T08:47

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все документы для начисления денег призванным по частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, сообщил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы", - заявил Микищенко.

https://ria.ru/20221108/dovolstvie-1829853080.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность