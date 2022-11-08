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Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить - РИА Новости, 08.11.2022
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Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить
Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить - РИА Новости, 08.11.2022
Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить
Минэкономики ФРГ сообщило во вторник, что продажа дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:25
2022-11-08T16:25
экономика
германия
дортмунд
технологии
китай
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило во вторник, что продажа дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена в среду, говорится в релизе Elmos.Шведская Silex Microsystems AB является стопроцентной дочерней компанией китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics."Федеральное министерство экономики и защиты климата сообщило сегодня заинтересованным сторонам, что продажа производства Elmos компании Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена на предстоящем заседании кабинета министров 9 ноября 2022 года", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что это новое развитие процесса в связи с тем, что до сегодняшнего дня минэкономики ФРГ информировало заинтересованные стороны о том, что сделку, вероятно, одобрят."После получения уведомления заинтересованные стороны подробно изучат его и примут решение о дальнейших действиях", - сообщили представители Elmos.Компания Elmos из немецкого Дортмунда разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала, что минэкономики Германии рассматривает возможность продажи предприятия и в ближайшие несколько недель должно принять окончательное решение об этом. Как отмечало издание, правительство ФРГ таким образом противоречит рекомендациям федерального ведомства Германии по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку в таком случае возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.
https://ria.ru/20221007/grazhdanstvo-1822325900.html
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экономика, германия, дортмунд, технологии, китай
Экономика, Германия, Дортмунд, Технологии, Китай
16:25 08.11.2022
 
Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить

Передачу производства микросхем в Дортмунде китайскому предприятию могут запретить

© Фото : НИТУ "МИСиС"Оборудование лаборатории
Оборудование лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : НИТУ "МИСиС"
Оборудование лаборатории. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило во вторник, что продажа дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена в среду, говорится в релизе Elmos.
Шведская Silex Microsystems AB является стопроцентной дочерней компанией китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics.
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"Федеральное министерство экономики и защиты климата сообщило сегодня заинтересованным сторонам, что продажа производства Elmos компании Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена на предстоящем заседании кабинета министров 9 ноября 2022 года", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что это новое развитие процесса в связи с тем, что до сегодняшнего дня минэкономики ФРГ информировало заинтересованные стороны о том, что сделку, вероятно, одобрят.
"После получения уведомления заинтересованные стороны подробно изучат его и примут решение о дальнейших действиях", - сообщили представители Elmos.
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Компания Elmos из немецкого Дортмунда разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала, что минэкономики Германии рассматривает возможность продажи предприятия и в ближайшие несколько недель должно принять окончательное решение об этом. Как отмечало издание, правительство ФРГ таким образом противоречит рекомендациям федерального ведомства Германии по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку в таком случае возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.
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ЭкономикаГерманияДортмундТехнологииКитай
 
 
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