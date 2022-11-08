https://ria.ru/20221108/mikroskhemy-1830004004.html

Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить

Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить - РИА Новости, 08.11.2022

Передачу производства микросхем в Дортмунде Китаю могут запретить

Минэкономики ФРГ сообщило во вторник, что продажа дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:25

2022-11-08T16:25

2022-11-08T16:25

экономика

германия

дортмунд

технологии

китай

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило во вторник, что продажа дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена в среду, говорится в релизе Elmos.Шведская Silex Microsystems AB является стопроцентной дочерней компанией китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics."Федеральное министерство экономики и защиты климата сообщило сегодня заинтересованным сторонам, что продажа производства Elmos компании Silex Microsystems AB, скорее всего, будет запрещена на предстоящем заседании кабинета министров 9 ноября 2022 года", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что это новое развитие процесса в связи с тем, что до сегодняшнего дня минэкономики ФРГ информировало заинтересованные стороны о том, что сделку, вероятно, одобрят."После получения уведомления заинтересованные стороны подробно изучат его и примут решение о дальнейших действиях", - сообщили представители Elmos.Компания Elmos из немецкого Дортмунда разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала, что минэкономики Германии рассматривает возможность продажи предприятия и в ближайшие несколько недель должно принять окончательное решение об этом. Как отмечало издание, правительство ФРГ таким образом противоречит рекомендациям федерального ведомства Германии по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку в таком случае возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.

https://ria.ru/20221007/grazhdanstvo-1822325900.html

https://ria.ru/20221004/ssha-1821324862.html

https://ria.ru/20221103/kremniy-1828954632.html

германия

дортмунд

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экономика, германия, дортмунд, технологии, китай