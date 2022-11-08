Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВертолет МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту
Вертолет МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту
Вертолет Ми-2 – легкий многоцелевой вертолет. Разрабатывался как замена легкому вертолету Ми-1 первого поколения. Правительственный заказ на его разработку в сельскохозяйственном, пассажирском, транспортно-санитарном и учебном вариантах ОКБ Михаила Миля получило в мае 1960 года.
Ми-2 стал первым в СССР вертолетом с газотурбинными двигателями (ГТД), который создавался специально для гражданской сферы деятельности, и первым в мире легким вертолетом с двумя ГТД.
Разработка силовой установки была поручена ленинградскому ОКБ-117 главного конструктора Сергея Изотова. Созданный им ГТД-350, хотя и уступал зарубежным аналогам по удельным параметрам, позволил ОКБ Миля быстро разработать новый легкий вертолет второго поколения.
Проект нового двухмоторного многоцелевого вертолета получил обозначение В-2.
Новый вертолет по своим размерам был близок к Ми-1, но имел значительно большую пассажировместимость (восемь пассажиров вместо трех). Для сокращения сроков разработки в конструкции была использована часть узлов Ми-1 (главный редуктор, трансмиссия, несущий винт). В январе 1961 года комиссией был утвержден макет вертолета. К августу на заводе № 329 (с 1967 года – Московский вертолетный завод) был готов первый прототип. 22 сентября вертолет впервые поднялся в небо. В октябре начались государственные испытания. В декабре 1961 года взлетел второй прототип в сельскохозяйственном варианте. Испытания продолжались до 1967 года.
В сентябре 1962 года опытный В-2 был показан представителям правительств СССР и Польши. Серийное производство машины началось в конце 1963 года на вертолетном заводе WSK "Свидник" под Люблином (Польша). Поляки первоначально хотели назвать вертолет SM-3, но по настоянию советской стороны вернулись к названию Ми-2.
26 августа 1965 года совершил первый полет первый серийный Ми-2, собранный из советских деталей. 4 ноября 1965 года взлетел вертолет, целиком изготовленный на "Свиднике".
В 1967 году серийный Ми-2 экспонировался на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). После этого Комитет НАТО по согласованию авиационных стандартов (ASCC) присвоил вертолету кодовое название "Хоплайт".
Ми-2 построен по одновинтовой схеме с трехлопастным несущим и двухлопастным рулевым винтами. Конструкция цельнометаллическая. Фюзеляж типа полумонокок состоит из кабины экипажа, пассажирской кабины и хвостовой балки с управляемым стабилизатором. Силовая установка состоит из двух газотурбинных двигателей ГТД-350 с редуктором ВР-2 и размещается в надстройке над фюзеляжем (кабане).
Несущий и рулевой винты первоначально были взяты от Ми-1, но позже заменены новыми. Шасси трехопорное, неубирающееся. В зимнее время предусмотрена установка лыжного шасси. Топливо размещается под полом кабины в основном баке емкостью 600 литров. Предусмотрена возможность установки двух дополнительных баков по 238 литров по бокам кабины. Система управления бустерная с гидроусилителями. Вертолет оборудован грузовой стрелой-лебедкой и системой внешней подвески грузоподъемностью 800 килограмм.
Вертолет Ми-2 может применяться в качестве пассажирского, транспортно-санитарного, сельскохозяйственного, связного, спасательного, учебного, патрульного, разведывательного, аэрофотосъемочного авиасудна.
Всего инженерами "Свидника" было разработано 24 модификации вертолета. За создание Ми-2 группа сотрудников Московского вертолетного завода во главе с Михаилом Милем была награждена польскими орденами и медалями.
Всего было выпущено более 5400 вертолетов.
В СССР Ми-2 применялся в Военно-воздушных силах, гражданской авиации, ДОСААФ, авиации погранвойск, авиации внутренних войск МВД, ГАИ, полярной авиации (и в Арктике, и в Антарктике). Использовался он и в качестве корабельного на ледоколах. Кроме того, долгое время в СССР он выступал в роли основного спортивного вертолета. В 1963 и 1965 годах на Ми-2 было установлено два мировых рекорда скорости.
В боевых условиях Ми-2 применялся во время Октябрьской войны (арабо-израильская война 1973 года), Афганской войны (1979-1989), конфликте Перу с Эквадором (1995). В 1986 году несколько вертолетов принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Летно-технические характеристики Ми-2
Диаметр главного винта – 14,5 м.
Диаметр хвостового винта – 2,7 м.
Длина вертолета – 11,4 м.
Длина вертолета с вращающимися винтами – 17,42 м.
Высота – 3,7 м.
Масса:
пустого вертолета – 2372 кг,
взлетная нормальная – 3500 кг,
взлетная максимальная – 3659 кг.
Максимальная скорость – 210 км/ч
Крейсерская скорость – 194 км/ч.
Практическая дальность:
нормальная – 580 км,
с максимальной загрузкой – 340 км,
с дополнительным баком – 790 км.
Скороподъемность – 270 м/мин.
Практический потолок – 4000 м. С
Статический потолок – 2000 м.
Экипаж – 1 человек.
Полезная нагрузка – 10 пассажиров или до 8 солдат.
Масса груза на внешней подвеске – 800 кг.
Диаметр хвостового винта – 2,7 м.
Длина вертолета – 11,4 м.
Длина вертолета с вращающимися винтами – 17,42 м.
Высота – 3,7 м.
Масса:
пустого вертолета – 2372 кг,
взлетная нормальная – 3500 кг,
взлетная максимальная – 3659 кг.
Максимальная скорость – 210 км/ч
Крейсерская скорость – 194 км/ч.
Практическая дальность:
нормальная – 580 км,
с максимальной загрузкой – 340 км,
с дополнительным баком – 790 км.
Скороподъемность – 270 м/мин.
Практический потолок – 4000 м. С
Статический потолок – 2000 м.
Экипаж – 1 человек.
Полезная нагрузка – 10 пассажиров или до 8 солдат.
Масса груза на внешней подвеске – 800 кг.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников