https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html

Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики - РИА Новости, 08.11.2022

Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми-2 – легкий многоцелевой вертолет. Разрабатывался как замена легкому вертолету Ми-1 первого поколения. Правительственный заказ на его разработку в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:03

2022-11-08T21:03

2022-11-08T21:03

ми-2

безопасность

справки

россия

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Вертолет Ми-2 – легкий многоцелевой вертолет. Разрабатывался как замена легкому вертолету Ми-1 первого поколения. Правительственный заказ на его разработку в сельскохозяйственном, пассажирском, транспортно-санитарном и учебном вариантах ОКБ Михаила Миля получило в мае 1960 года. Ми-2 стал первым в СССР вертолетом с газотурбинными двигателями (ГТД), который создавался специально для гражданской сферы деятельности, и первым в мире легким вертолетом с двумя ГТД. Разработка силовой установки была поручена ленинградскому ОКБ-117 главного конструктора Сергея Изотова. Созданный им ГТД-350, хотя и уступал зарубежным аналогам по удельным параметрам, позволил ОКБ Миля быстро разработать новый легкий вертолет второго поколения. Проект нового двухмоторного многоцелевого вертолета получил обозначение В-2. Новый вертолет по своим размерам был близок к Ми-1, но имел значительно большую пассажировместимость (восемь пассажиров вместо трех). Для сокращения сроков разработки в конструкции была использована часть узлов Ми-1 (главный редуктор, трансмиссия, несущий винт). В январе 1961 года комиссией был утвержден макет вертолета. К августу на заводе № 329 (с 1967 года – Московский вертолетный завод) был готов первый прототип. 22 сентября вертолет впервые поднялся в небо. В октябре начались государственные испытания. В декабре 1961 года взлетел второй прототип в сельскохозяйственном варианте. Испытания продолжались до 1967 года. В сентябре 1962 года опытный В-2 был показан представителям правительств СССР и Польши. Серийное производство машины началось в конце 1963 года на вертолетном заводе WSK "Свидник" под Люблином (Польша). Поляки первоначально хотели назвать вертолет SM-3, но по настоянию советской стороны вернулись к названию Ми-2. 26 августа 1965 года совершил первый полет первый серийный Ми-2, собранный из советских деталей. 4 ноября 1965 года взлетел вертолет, целиком изготовленный на "Свиднике". В 1967 году серийный Ми-2 экспонировался на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). После этого Комитет НАТО по согласованию авиационных стандартов (ASCC) присвоил вертолету кодовое название "Хоплайт". Ми-2 построен по одновинтовой схеме с трехлопастным несущим и двухлопастным рулевым винтами. Конструкция цельнометаллическая. Фюзеляж типа полумонокок состоит из кабины экипажа, пассажирской кабины и хвостовой балки с управляемым стабилизатором. Силовая установка состоит из двух газотурбинных двигателей ГТД-350 с редуктором ВР-2 и размещается в надстройке над фюзеляжем (кабане). Несущий и рулевой винты первоначально были взяты от Ми-1, но позже заменены новыми. Шасси трехопорное, неубирающееся. В зимнее время предусмотрена установка лыжного шасси. Топливо размещается под полом кабины в основном баке емкостью 600 литров. Предусмотрена возможность установки двух дополнительных баков по 238 литров по бокам кабины. Система управления бустерная с гидроусилителями. Вертолет оборудован грузовой стрелой-лебедкой и системой внешней подвески грузоподъемностью 800 килограмм. Вертолет Ми-2 может применяться в качестве пассажирского, транспортно-санитарного, сельскохозяйственного, связного, спасательного, учебного, патрульного, разведывательного, аэрофотосъемочного авиасудна. Всего инженерами "Свидника" было разработано 24 модификации вертолета. За создание Ми-2 группа сотрудников Московского вертолетного завода во главе с Михаилом Милем была награждена польскими орденами и медалями. Всего было выпущено более 5400 вертолетов. В СССР Ми-2 применялся в Военно-воздушных силах, гражданской авиации, ДОСААФ, авиации погранвойск, авиации внутренних войск МВД, ГАИ, полярной авиации (и в Арктике, и в Антарктике). Использовался он и в качестве корабельного на ледоколах. Кроме того, долгое время в СССР он выступал в роли основного спортивного вертолета. В 1963 и 1965 годах на Ми-2 было установлено два мировых рекорда скорости. В боевых условиях Ми-2 применялся во время Октябрьской войны (арабо-израильская война 1973 года), Афганской войны (1979-1989), конфликте Перу с Эквадором (1995). В 1986 году несколько вертолетов принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Летно-технические характеристики Ми-2Диаметр главного винта – 14,5 м.Диаметр хвостового винта – 2,7 м.Длина вертолета – 11,4 м.Длина вертолета с вращающимися винтами – 17,42 м.Высота – 3,7 м.Масса:пустого вертолета – 2372 кг,взлетная нормальная – 3500 кг, взлетная максимальная – 3659 кг. Максимальная скорость – 210 км/ч Крейсерская скорость – 194 км/ч.Практическая дальность: нормальная – 580 км,с максимальной загрузкой – 340 км, с дополнительным баком – 790 км.Скороподъемность – 270 м/мин. Практический потолок – 4000 м. ССтатический потолок – 2000 м. Экипаж – 1 человек.Полезная нагрузка – 10 пассажиров или до 8 солдат. Масса груза на внешней подвеске – 800 кг. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ми-2, безопасность, справки, россия