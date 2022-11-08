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На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии - РИА Новости, 08.11.2022
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На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии
На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии - РИА Новости, 08.11.2022
На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии
Впервые для Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялась очная лекция просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 60... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:43
2022-11-08T14:43
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Впервые для Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялась очная лекция просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 60 студентами Института международных отношений выступил глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков. Студенты познакомились с особенностями работы международных информационных агентств, обсудили текущее состояние медиасферы, а также затронули проблему объективности при освещении новостей.НИЯУ МИФИ - один из ведущих исследовательских университетов, осуществляет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. В НИЯУ МИФИ реализуется более 200 образовательных программ, включая международное сотрудничество в сфере высоких технологий.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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риа новости, новости агентства, sputnik, общество, медиа
РИА Новости, Новости агентства, Sputnik, Общество, Медиа
14:43 08.11.2022
 

На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии

© Фото : НИЯУ МИФИЛекция проекта SputnikPro для студентов НИЯУ МИФИ
Лекция проекта SputnikPro для студентов НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : НИЯУ МИФИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Впервые для Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялась очная лекция просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 60 студентами Института международных отношений выступил глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков. Студенты познакомились с особенностями работы международных информационных агентств, обсудили текущее состояние медиасферы, а также затронули проблему объективности при освещении новостей.
"Очень благодарны Василию Пушкову за интересную лекцию и яркие примеры из личного опыта работы в сфере международного сотрудничества с профильными СМИ. Дискуссия получилась оживлённой и откровенной: конструктивно обсудили проблемы, с которыми сталкиваются современные медиакомпании, а также проанализировали различные подходы к освещению новостей", - поделилась своими впечатлениями от встречи исполняющая обязанности заведующего кафедрой "Специальная лингвистическая подготовка" Института международных отношений Елена Цывкунова.
"МИФИ всегда был брендом международного уровня. Теперь институт готовит и международников высочайшего класса, хорошо разбирающихся не только в основных дисциплинах, но и в особенностях глобального медиарынка. Мы же только рады поделиться своим опытом с будущими коллегами", - отметил Василий Пушков.
НИЯУ МИФИ - один из ведущих исследовательских университетов, осуществляет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. В НИЯУ МИФИ реализуется более 200 образовательных программ, включая международное сотрудничество в сфере высоких технологий.
SputnikPro прошёл на Всероссийском форуме студентов-международников - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:01
SputnikPro прошел на Всероссийском форуме студентов-международников
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
В Москве завершился цикл очных сессий SputnikPro для зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:08
В Москве завершился цикл очных сессий SputnikPro для зарубежных СМИ
 
РИА НовостиНовости агентстваSputnikОбществоМедиа
 
 
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