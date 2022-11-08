https://ria.ru/20221108/mediaindustriya-1829966817.html

На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии

На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии - РИА Новости, 08.11.2022

На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии

Впервые для Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялась очная лекция просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 60... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:43

2022-11-08T14:43

2022-11-08T14:43

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Впервые для Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" состоялась очная лекция просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 60 студентами Института международных отношений выступил глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков. Студенты познакомились с особенностями работы международных информационных агентств, обсудили текущее состояние медиасферы, а также затронули проблему объективности при освещении новостей.НИЯУ МИФИ - один из ведущих исследовательских университетов, осуществляет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. В НИЯУ МИФИ реализуется более 200 образовательных программ, включая международное сотрудничество в сфере высоких технологий.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20221028/sputnikpro-1827592634.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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