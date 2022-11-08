https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html

Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года - РИА Новости, 09.11.2022

Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-08T19:55

2022-11-08T19:55

2022-11-09T00:21

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам."Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", — сказал глава государства.Путин напомнил, что в 2020 году власти расширили круг получателей маткапитала — теперь право на него имеют семьи, где родился первый ребенок.В будущем году размер поддержки на первенца составит 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.В этом году размер маткапитала на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка выплачивалось 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тысячи, если его оформляла.

https://ria.ru/20221016/vyplaty-1824393492.html

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Путин о материнском капитале: "Программа продлена до 2026 года" Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года 2022-11-08T19:55 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, россия