https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html
Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года - РИА Новости, 09.11.2022
Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-08T19:55
2022-11-08T19:55
2022-11-09T00:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам."Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", — сказал глава государства.Путин напомнил, что в 2020 году власти расширили круг получателей маткапитала — теперь право на него имеют семьи, где родился первый ребенок.В будущем году размер поддержки на первенца составит 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.В этом году размер маткапитала на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка выплачивалось 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тысячи, если его оформляла.
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Путин о материнском капитале: "Программа продлена до 2026 года"
Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
2022-11-08T19:55
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
19:55 08.11.2022 (обновлено: 00:21 09.11.2022)
Путин напомнил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Путин напомнил о продлении в 2020 году программы маткапитала до конца 2026 года
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
"Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", — сказал глава государства.
Путин напомнил, что в 2020 году власти расширили круг получателей маткапитала — теперь право на него имеют семьи, где родился первый ребенок.
В будущем году размер поддержки на первенца составит 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.
В этом году размер маткапитала на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка выплачивалось 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тысячи, если его оформляла.