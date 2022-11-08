https://ria.ru/20221108/matkapital-1830057078.html
Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2022
Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей
Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:50
2022-11-08T18:50
2022-11-08T18:57
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков."Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20221026/deti-1826866944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Материнский капитал, Антон Котяков, Владимир Путин
18:50 08.11.2022 (обновлено: 18:57 08.11.2022)
Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей
Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2023 году составит около 590 тысяч рублей