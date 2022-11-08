https://ria.ru/20221108/matkapital-1830057078.html

Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей

Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2022

Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:50

2022-11-08T18:50

2022-11-08T18:57

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков."Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20221026/deti-1826866944.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, антон котяков, владимир путин