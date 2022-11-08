https://ria.ru/20221108/magazin-1830097134.html
На распродажу в московском торговом центре вызвали полицию
На распродажу в московском торговом центре вызвали полицию - РИА Новости, 08.11.2022
На распродажу в московском торговом центре вызвали полицию
Сотрудников полиции вызвали в торговый центр "Павелецкая Плаза" в Москве, где десятки людей стояли в очереди к магазину COS, в котором идут распродажи. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:09
2022-11-08T23:09
2022-11-08T23:14
москва
h&m
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудников полиции вызвали в торговый центр "Павелецкая Плаза" в Москве, где десятки людей стояли в очереди к магазину COS, в котором идут распродажи.Во вторник вечером к COS, входящему в группу брендов шведского ритейлера Hennes&Mauritz (H&M), выстроилась длинная очередь в столичном торговом центре "Павелецкая плаза". В магазине идут распродажи, скидки достигают 70%.Около 20.30 мск охрана закрыла вход в магазин, объяснив это тем, что сотрудники кассы не успеют до закрытия обслужить уже находящихся внутри покупателей. Очередь на кассу достигала 30 человек.Стоявшие в очереди на вход покупатели пытались уговорить охрану пропустить их, после один из них вызвал сотрудников полиции. Полицейские провели беседу с молодым человеком и с менеджером магазина, после чего ушли."Заявление писать не хочет", - пояснил один из полицейских.В начале сентября в пресс-службе ритейлера сообщили РИА Новости, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.До этого, в середине июля, H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220920/podrobnosti-1818041170.html
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москва, h&m, происшествия
Москва, H&M, Происшествия
23:09 08.11.2022 (обновлено: 23:14 08.11.2022)
На распродажу в московском торговом центре вызвали полицию
На распродажу в магазине COS в московском ТЦ "Павелецкая плаза" вызвали полицию
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудников полиции вызвали в торговый центр "Павелецкая Плаза" в Москве, где десятки людей стояли в очереди к магазину COS, в котором идут распродажи.
Во вторник вечером к COS, входящему в группу брендов шведского ритейлера Hennes&Mauritz (H&M), выстроилась длинная очередь в столичном торговом центре "Павелецкая плаза". В магазине идут распродажи, скидки достигают 70%.
Около 20.30 мск охрана закрыла вход в магазин, объяснив это тем, что сотрудники кассы не успеют до закрытия обслужить уже находящихся внутри покупателей. Очередь на кассу достигала 30 человек.
Стоявшие в очереди на вход покупатели пытались уговорить охрану пропустить их, после один из них вызвал сотрудников полиции. Полицейские провели беседу с молодым человеком и с менеджером магазина, после чего ушли.
"Заявление писать не хочет", - пояснил один из полицейских.
В начале сентября в пресс-службе ритейлера сообщили РИА Новости, что магазины компании останутся открытыми в России
до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.
До этого, в середине июля, H&M
объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).
H&M была основана в 1947 году в Швеции
. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.