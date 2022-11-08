https://ria.ru/20221108/magadan-1829877573.html

В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона

В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона - РИА Новости, 08.11.2022

В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона

Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:32

2022-11-08T10:32

2022-11-08T11:31

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МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта.Ранее спасатели Магаданской области разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона на территорию региона. Они рекомендовали жителям не выезжать за пределы населённых пунктов."Рейсы в Ягодное и Сеймчан переносятся из-за неблагоприятных метеорологических условий. Авиарейс по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан за 7 ноября переносится на 10 ноября, авиарейс по маршруту Магадан-Сеймчан-Магадан за 8 ноября переносится на 9 ноября", – сообщает министерство транспорта региона.

https://ria.ru/20220913/magadan-1816469722.html

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Лана Баева

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