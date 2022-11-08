https://ria.ru/20221108/magadan-1829877573.html
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона - РИА Новости, 08.11.2022
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона
Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:32
2022-11-08T10:32
2022-11-08T11:31
туризм
туризм
магаданская область
магадан
новости - туризм
туристы
самолеты
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта.Ранее спасатели Магаданской области разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона на территорию региона. Они рекомендовали жителям не выезжать за пределы населённых пунктов."Рейсы в Ягодное и Сеймчан переносятся из-за неблагоприятных метеорологических условий. Авиарейс по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан за 7 ноября переносится на 10 ноября, авиарейс по маршруту Магадан-Сеймчан-Магадан за 8 ноября переносится на 9 ноября", – сообщает министерство транспорта региона.
https://ria.ru/20220913/magadan-1816469722.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, магаданская область, магадан, новости - туризм, туристы, самолеты, аэропорты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Магаданская область, Магадан, Новости - Туризм, туристы, Самолеты, Аэропорты, авиарейсы
10:32 08.11.2022 (обновлено: 11:31 08.11.2022)
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона
Несколько региональных рейсов в Магаданской области перенесли из-за циклона