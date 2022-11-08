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В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона - РИА Новости, 08.11.2022
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона
Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:32
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МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта.Ранее спасатели Магаданской области разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона на территорию региона. Они рекомендовали жителям не выезжать за пределы населённых пунктов."Рейсы в Ягодное и Сеймчан переносятся из-за неблагоприятных метеорологических условий. Авиарейс по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан за 7 ноября переносится на 10 ноября, авиарейс по маршруту Магадан-Сеймчан-Магадан за 8 ноября переносится на 9 ноября", – сообщает министерство транспорта региона.
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Туризм, Туризм, Магаданская область, Магадан, Новости - Туризм, туристы, Самолеты, Аэропорты, авиарейсы
10:32 08.11.2022 (обновлено: 11:31 08.11.2022)
 
В Магаданской области переносят рейсы из-за циклона

Несколько региональных рейсов в Магаданской области перенесли из-за циклона

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Рейсы из аэропорта Магадана в поселки Сеймчан и Ягодное во вторник перенесли из-за сильного ветра и метели, сообщает региональное министерство транспорта.
Ранее спасатели Магаданской области разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона на территорию региона. Они рекомендовали жителям не выезжать за пределы населённых пунктов.
"Рейсы в Ягодное и Сеймчан переносятся из-за неблагоприятных метеорологических условий. Авиарейс по маршруту Магадан-Ягодное-Магадан за 7 ноября переносится на 10 ноября, авиарейс по маршруту Магадан-Сеймчан-Магадан за 8 ноября переносится на 9 ноября", – сообщает министерство транспорта региона.
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