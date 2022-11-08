00:58 08.11.2022 (обновлено: 01:18 08.11.2022)
Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту
Депутат Луговой призвал проверить Британию на причастность к взрыву на Крымском мосту
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту, соответствующее обращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.
"Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", - написал Луговой.
Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту прослеживается британский след. "Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", - добавляется в сообщении.
Луговой напомнил, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами анитроссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.