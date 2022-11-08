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Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту - РИА Новости, 08.11.2022
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Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту
Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту - РИА Новости, 08.11.2022
Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту
Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб к... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:58
2022-11-08T01:18
андрей луговой
игорь краснов
марат хуснуллин
россия
великобритания
литва
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту, соответствующее обращение политик опубликовал в своем Telegram-канале."Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", - написал Луговой.Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту прослеживается британский след. "Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", - добавляется в сообщении.Луговой напомнил, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами анитроссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
https://ria.ru/20220815/most-1809583628.html
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андрей луговой, игорь краснов, марат хуснуллин, россия, великобритания, литва, госдума рф, лдпр, нато
Андрей Луговой, Игорь Краснов, Марат Хуснуллин, Россия, Великобритания, Литва, Госдума РФ, ЛДПР, НАТО
00:58 08.11.2022 (обновлено: 01:18 08.11.2022)
 
Луговой призвал изучить причастность Британии к взрыву на Крымском мосту

Депутат Луговой призвал проверить Британию на причастность к взрыву на Крымском мосту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту, соответствующее обращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.
"Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом", - написал Луговой.
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Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту прослеживается британский след. "Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", - добавляется в сообщении.
Луговой напомнил, что в 2014 году Доннели предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Депутат добавил, что методами анитроссийской войны Доннели становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах и сотрудничество с вооруженной оппозицией.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
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Андрей ЛуговойИгорь КрасновМарат ХуснуллинРоссияВеликобританияЛитваГосдума РФЛДПРНАТО
 
 
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