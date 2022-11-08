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В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/lnr-1830042454.html
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек - РИА Новости, 08.11.2022
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек
Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:12
2022-11-08T18:12
специальная военная операция на украине
анна сорока
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в районе Рубежного, Лисичанска и Северодонецка, сообщила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее РИА Новости сообщали, что в ЛНР в августе началась работа по извлечению тел из стихийных захоронений в населенных пунктах Рубежное, а позже и Северодонецке."С августа по сегодняшний день мы подняли на поверхность останки 408 мирных жителей", - рассказала советник главы республики.По ее словам, причиной смерти обнаруженных в стихийных захоронениях людей являются в основном минно-взрывные травмы, а также естественные причины."Но даже естественная смерть в тех условиях тех (активных боевых действий – ред.) в Рубежном, Северодонецке мы все-равно считаем жертвами украинской агрессии. Эти люди продолжали бы жить, но поставленные в нечеловеческие условия, в условия нечеловеческого существования, в отсутствии питания, воды, медицинской помощи, и в целом возможности оказать себе прежде всего какую-то помощь, люди просто-напросто умирали… И причина всему украинская агрессия", - сказала Сорока.
https://realty.ria.ru/20221108/lnr-1830026358.html
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луганская народная республика
северодонецк
рубежное
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анна сорока, луганская народная республика, северодонецк, рубежное
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Рубежное
18:12 08.11.2022
 
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек

Советник главы ЛНР Сорока: из стихийных захоронений эксгумировали тела 408 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗахоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в районе Рубежного, Лисичанска и Северодонецка, сообщила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.
Ранее РИА Новости сообщали, что в ЛНР в августе началась работа по извлечению тел из стихийных захоронений в населенных пунктах Рубежное, а позже и Северодонецке.
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома бригадами из РФ в квартале им. Гаевого в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 17:31
Пасечник и Файзуллин обсудили восстановление ЛНР
"С августа по сегодняшний день мы подняли на поверхность останки 408 мирных жителей", - рассказала советник главы республики.
По ее словам, причиной смерти обнаруженных в стихийных захоронениях людей являются в основном минно-взрывные травмы, а также естественные причины.
"Но даже естественная смерть в тех условиях тех (активных боевых действий – ред.) в Рубежном, Северодонецке мы все-равно считаем жертвами украинской агрессии. Эти люди продолжали бы жить, но поставленные в нечеловеческие условия, в условия нечеловеческого существования, в отсутствии питания, воды, медицинской помощи, и в целом возможности оказать себе прежде всего какую-то помощь, люди просто-напросто умирали… И причина всему украинская агрессия", - сказала Сорока.
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 13:38Специальная военная операция на Украине
В ЛНР перезахоронили останки жителей, погибших от действий ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеАнна СорокаЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРубежное
 
 
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