https://ria.ru/20221108/lnr-1830042454.html
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек - РИА Новости, 08.11.2022
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек
Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:12
2022-11-08T18:12
2022-11-08T18:12
специальная военная операция на украине
анна сорока
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в районе Рубежного, Лисичанска и Северодонецка, сообщила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее РИА Новости сообщали, что в ЛНР в августе началась работа по извлечению тел из стихийных захоронений в населенных пунктах Рубежное, а позже и Северодонецке."С августа по сегодняшний день мы подняли на поверхность останки 408 мирных жителей", - рассказала советник главы республики.По ее словам, причиной смерти обнаруженных в стихийных захоронениях людей являются в основном минно-взрывные травмы, а также естественные причины."Но даже естественная смерть в тех условиях тех (активных боевых действий – ред.) в Рубежном, Северодонецке мы все-равно считаем жертвами украинской агрессии. Эти люди продолжали бы жить, но поставленные в нечеловеческие условия, в условия нечеловеческого существования, в отсутствии питания, воды, медицинской помощи, и в целом возможности оказать себе прежде всего какую-то помощь, люди просто-напросто умирали… И причина всему украинская агрессия", - сказала Сорока.
https://realty.ria.ru/20221108/lnr-1830026358.html
https://ria.ru/20221108/lnr-1829940348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна сорока, луганская народная республика, северодонецк, рубежное
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Рубежное
В ЛНР из стихийных захоронений эксгумировали тела более 400 человек
Советник главы ЛНР Сорока: из стихийных захоронений эксгумировали тела 408 человек
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Останки более 400 человек на освобожденных от украинских войск территориях Луганской Народной Республики извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в районе Рубежного, Лисичанска и Северодонецка, сообщила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока.
Ранее РИА Новости сообщали, что в ЛНР в августе началась работа по извлечению тел из стихийных захоронений в населенных пунктах Рубежное, а позже и Северодонецке.
"С августа по сегодняшний день мы подняли на поверхность останки 408 мирных жителей", - рассказала советник главы республики.
По ее словам, причиной смерти обнаруженных в стихийных захоронениях людей являются в основном минно-взрывные травмы, а также естественные причины.
"Но даже естественная смерть в тех условиях тех (активных боевых действий – ред.) в Рубежном, Северодонецке мы все-равно считаем жертвами украинской агрессии. Эти люди продолжали бы жить, но поставленные в нечеловеческие условия, в условия нечеловеческого существования, в отсутствии питания, воды, медицинской помощи, и в целом возможности оказать себе прежде всего какую-то помощь, люди просто-напросто умирали… И причина всему украинская агрессия", - сказала Сорока.