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Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2022
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Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы
Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2022
Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе предстоящей сессии рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженных ставок по налогу на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:58
2022-11-08T15:58
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
экономика
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 8 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе предстоящей сессии рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженных ставок по налогу на имущество организаций сельской торговли на 2022 и 2023 годы, сообщает пресс-служба регионального парламента.В декабре 2020 года был принят закон, которым в целях поддержки предприятий, перешедших с ЕНВД на общую систему налогообложения, на 2021 год устанавливались пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости (0% в отношении объектов торговли в сельской местности площадью до 200 квадратных метров и 0,4% в отношении остальных объектов, расположенных в сельской местности)."По оценкам финансистов, налоговые льготы имеют положительный эффект. Пониженными ставками воспользовались семь предприятий. Сумма льготы составила 1,1 миллиона рублей. А налоги, которые заплатили эти предприятия в бюджет, превысили сумму льготы более, чем в два раза, и составили 2,5 миллиона. Законопроектом, который будет рассмотрен на предстоящей сессии ЗСО, предлагается распространить действие этих налоговых преференций для сельской торговли на 2022 и 2023 годы", - приводятся в сообщении слова председатель Законодательного Собрания области Андрея Луценко.
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вологодская область, андрей луценко, экономика, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Экономика, Законодательное Собрание Вологодской области
15:58 08.11.2022
 

Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 8 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе предстоящей сессии рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженных ставок по налогу на имущество организаций сельской торговли на 2022 и 2023 годы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В декабре 2020 года был принят закон, которым в целях поддержки предприятий, перешедших с ЕНВД на общую систему налогообложения, на 2021 год устанавливались пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости (0% в отношении объектов торговли в сельской местности площадью до 200 квадратных метров и 0,4% в отношении остальных объектов, расположенных в сельской местности).
"По оценкам финансистов, налоговые льготы имеют положительный эффект. Пониженными ставками воспользовались семь предприятий. Сумма льготы составила 1,1 миллиона рублей. А налоги, которые заплатили эти предприятия в бюджет, превысили сумму льготы более, чем в два раза, и составили 2,5 миллиона. Законопроектом, который будет рассмотрен на предстоящей сессии ЗСО, предлагается распространить действие этих налоговых преференций для сельской торговли на 2022 и 2023 годы", - приводятся в сообщении слова председатель Законодательного Собрания области Андрея Луценко.
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