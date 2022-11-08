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Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы

Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2022

Вологодские предприятия сельской торговли вновь получат налоговые льготы

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе предстоящей сессии рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженных ставок по налогу на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:58

2022-11-08T15:58

2022-11-08T15:58

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

экономика

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 8 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе предстоящей сессии рассмотрят законопроект, продлевающий действие пониженных ставок по налогу на имущество организаций сельской торговли на 2022 и 2023 годы, сообщает пресс-служба регионального парламента.В декабре 2020 года был принят закон, которым в целях поддержки предприятий, перешедших с ЕНВД на общую систему налогообложения, на 2021 год устанавливались пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости (0% в отношении объектов торговли в сельской местности площадью до 200 квадратных метров и 0,4% в отношении остальных объектов, расположенных в сельской местности)."По оценкам финансистов, налоговые льготы имеют положительный эффект. Пониженными ставками воспользовались семь предприятий. Сумма льготы составила 1,1 миллиона рублей. А налоги, которые заплатили эти предприятия в бюджет, превысили сумму льготы более, чем в два раза, и составили 2,5 миллиона. Законопроектом, который будет рассмотрен на предстоящей сессии ЗСО, предлагается распространить действие этих налоговых преференций для сельской торговли на 2022 и 2023 годы", - приводятся в сообщении слова председатель Законодательного Собрания области Андрея Луценко.

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, экономика, законодательное собрание вологодской области