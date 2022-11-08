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В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя
В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя - РИА Новости, 08.11.2022
В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя
Актриса квест-комнаты в Тамбове, которую ударил посетитель, написала заявление в полицию, в котором попросила не наказывать обидчика, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:39
2022-11-08T16:39
2022-11-08T16:40
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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Актриса квест-комнаты в Тамбове, которую ударил посетитель, написала заявление в полицию, в котором попросила не наказывать обидчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.Ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшую, работающую в хоррор-квесте в Тамбове, ударил посетитель. Инцидент произошел во время игры. Девушка должна была испугать компанию гостей внезапным появлением. В сети разошлась видеозапись, где девушка заходит в комнату, после чего молодой человек наносит ей удар рукой, и она падает на пол.
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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область
16:39 08.11.2022 (обновлено: 16:40 08.11.2022)
В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя
Актриса квест-комнаты в Тамбове попросила не наказывать посетителя, который ее ударил
ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Актриса квест-комнаты в Тамбове, которую ударил посетитель, написала заявление в полицию, в котором попросила не наказывать обидчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
"К нам обратилась девушка, которая пострадала в ходе инцидента в квест-комнате. Она написала заявление, в котором указала, что претензий к обидчику не имеет и попросила не предпринимать меры в отношении этого человека", — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшую, работающую в хоррор-квесте в Тамбове, ударил посетитель. Инцидент произошел во время игры. Девушка должна была испугать компанию гостей внезапным появлением. В сети разошлась видеозапись, где девушка заходит в комнату, после чего молодой человек наносит ей удар рукой, и она падает на пол.