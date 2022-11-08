https://ria.ru/20221108/kvest-1830010364.html

В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя

В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя - РИА Новости, 08.11.2022

В Тамбове актриса квеста попросила не наказывать ударившего ее посетителя

Актриса квест-комнаты в Тамбове, которую ударил посетитель, написала заявление в полицию, в котором попросила не наказывать обидчика, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:40

происшествия

тамбов

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тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Актриса квест-комнаты в Тамбове, которую ударил посетитель, написала заявление в полицию, в котором попросила не наказывать обидчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.Ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшую, работающую в хоррор-квесте в Тамбове, ударил посетитель. Инцидент произошел во время игры. Девушка должна была испугать компанию гостей внезапным появлением. В сети разошлась видеозапись, где девушка заходит в комнату, после чего молодой человек наносит ей удар рукой, и она падает на пол.

https://ria.ru/20221007/bezopasnost-1822119870.html

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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область