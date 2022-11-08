Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221108/kultura-1829976742.html
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры - РИА Новости, 08.11.2022
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:04
2022-11-08T15:22
культура
николай бурляев
россия
госдума рф
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829982512_0:9:843:483_1920x0_80_0_0_d523fc9ddaf692d10fa6eb651b9f4039.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП)."Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, которые мы скоро представим на нашей конференции", - сказал он, выступая на пленарном заседании.По его словам, из России уехали "считанные единицы" артистов. "Средства массовой информации дезинформируют наш народ о том, что много уехало артистов. Вранье. Уехали считанные единицы, и это не утрата для нашей культуры, а ее очищение", - отметил он.
https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829982512_11:0:776:574_1920x0_80_0_0_8e9ef2349f61c65ab993e839011ef979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай бурляев, россия, госдума рф, новости культуры
Культура, Николай Бурляев, Россия, Госдума РФ, Новости культуры
15:04 08.11.2022 (обновлено: 15:22 08.11.2022)
 
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры

Бурляев заявил о разработке в Госдуме кодекса чести для деятелей культуры

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев
Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП).
"Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, которые мы скоро представим на нашей конференции", - сказал он, выступая на пленарном заседании.
По его словам, из России уехали "считанные единицы" артистов. "Средства массовой информации дезинформируют наш народ о том, что много уехало артистов. Вранье. Уехали считанные единицы, и это не утрата для нашей культуры, а ее очищение", - отметил он.
Певец Николай Басков выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00Шоубиз
Вместе с Родиной: какие артисты помогли СВО
 
КультураНиколай БурляевРоссияГосдума РФНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала