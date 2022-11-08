https://ria.ru/20221108/kultura-1829976742.html
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры - РИА Новости, 08.11.2022
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:04
2022-11-08T15:04
2022-11-08T15:22
культура
николай бурляев
россия
госдума рф
новости культуры
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП)."Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, которые мы скоро представим на нашей конференции", - сказал он, выступая на пленарном заседании.По его словам, из России уехали "считанные единицы" артистов. "Средства массовой информации дезинформируют наш народ о том, что много уехало артистов. Вранье. Уехали считанные единицы, и это не утрата для нашей культуры, а ее очищение", - отметил он.
https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай бурляев, россия, госдума рф, новости культуры
Культура, Николай Бурляев, Россия, Госдума РФ, Новости культуры
15:04 08.11.2022 (обновлено: 15:22 08.11.2022)
В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
Бурляев заявил о разработке в Госдуме кодекса чести для деятелей культуры
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кодекс чести деятелей культуры и уставные документы находятся в разработке, необходимо создание культурного фронта России, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП).
"Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, которые мы скоро представим на нашей конференции", - сказал он, выступая на пленарном заседании.
По его словам, из России уехали "считанные единицы" артистов. "Средства массовой информации дезинформируют наш народ о том, что много уехало артистов. Вранье. Уехали считанные единицы, и это не утрата для нашей культуры, а ее очищение", - отметил он.