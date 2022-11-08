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При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/kremennaya-1830078722.html
При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница
При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.11.2022
При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница
Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:31
2022-11-08T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, кременная, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:31 08.11.2022 (обновлено: 20:52 08.11.2022)
 
При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница

В ЛНР сообщили, что при артобстреле Кременной со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (один снаряд). В результате обстрела погибла мирная жительница 1958 года рождения, ранения получил мужчина 1983 года рождения, а также поврежден жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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