20:31 08.11.2022 (обновлено: 20:52 08.11.2022)
При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница
В ЛНР сообщили, что при артобстреле Кременной со стороны ВСУ погибла мирная жительница
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (один снаряд). В результате обстрела погибла мирная жительница 1958 года рождения, ранения получил мужчина 1983 года рождения, а также поврежден жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.