https://ria.ru/20221108/kremennaya-1830078722.html

При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница

При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.11.2022

При украинском артобстреле Кременной погибла мирная жительница

Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:31

2022-11-08T20:31

2022-11-08T20:52

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской народной республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829980624.html

кременная

луганская народная республика

украина

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в мире, кременная, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины