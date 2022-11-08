https://ria.ru/20221108/kreditovanie-1829888400.html
ЦБ простимулирует удовлетворение потребностей предприятий в кредите
ЦБ простимулирует удовлетворение потребностей предприятий в кредите - РИА Новости, 08.11.2022
ЦБ простимулирует удовлетворение потребностей предприятий в кредите
Банк России планирует использовать регуляторные стимулы, чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности предприятий в кредите, сообщила глава регулятора... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:20
2022-11-08T11:20
2022-11-08T11:37
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банк России планирует использовать регуляторные стимулы, чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности предприятий в кредите, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов"."Мы видим, что изменение структуры экономики, когда такая трансформация происходит, и в целом высокая общая неопределенность, они для банков делают менее понятным бизнес их заемщиков. Но при этом банки, мы понимаем, должны помочь предприятиям, гражданам пройти через этот период адаптации. Чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности в кредите, мы планируем использовать регуляторные стимулы", - сказала Набиуллина."В частности, именно перенаправить ресурсы банков на кредитование критически важных для дальнейшего развития отраслей. Мы снизим нагрузку на капитал банков через регуляторные решения при кредитовании проектов, которые относятся к проектам технологического суверенитета и модернизации экономики", - добавила она."Учитывая потребность именно в долгосрочных ресурсах, - для структурной трансформации нужны именно долгосрочные ресурсы, не краткосрочные - конечно, рассчитывать исключительно на банковский сектор невозможно", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".Она отметила, что "значительная часть предприятий уже и так закредитованы". "Рост, основанный исключительно на увеличении долговой нагрузки предприятий, которую они выдержать не могут, - это путь к кредитному кризису. Банки дают в долг, они не могут и не должны быть инвестиционными фондами", - подчеркнула Набиуллина.По ее словам, по-настоящему долгосрочное финансирование - это развитие рынка капитала, где риск на себя принимают инвесторы, а не банки.
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/kredit-1827512489.html
https://ria.ru/20221108/stavka-1829882949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
11:20 08.11.2022 (обновлено: 11:37 08.11.2022)
ЦБ простимулирует удовлетворение потребностей предприятий в кредите
Центробанк простимулирует удовлетворение потребностей предприятий в кредите
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Банк России планирует использовать регуляторные стимулы, чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности предприятий в кредите, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".
"Мы видим, что изменение структуры экономики, когда такая трансформация происходит, и в целом высокая общая неопределенность, они для банков делают менее понятным бизнес их заемщиков. Но при этом банки, мы понимаем, должны помочь предприятиям, гражданам пройти через этот период адаптации. Чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности в кредите, мы планируем использовать регуляторные стимулы", - сказала Набиуллина.
"В частности, именно перенаправить ресурсы банков на кредитование критически важных для дальнейшего развития отраслей. Мы снизим нагрузку на капитал банков через регуляторные решения при кредитовании проектов, которые относятся к проектам технологического суверенитета и модернизации экономики", - добавила она.
"Кредитование сейчас растет хорошими достаточно темпами, особенно корпоративное, это показывает, что процесс структурной трансформации экономики действительно идет: предприятия используют кредитные ресурсы, чтобы адаптироваться к новым условиям, заместить внешние заимствования", - заявила Набиуллина
.
"Учитывая потребность именно в долгосрочных ресурсах, - для структурной трансформации нужны именно долгосрочные ресурсы, не краткосрочные - конечно, рассчитывать исключительно на банковский сектор невозможно", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".
"Банки не могут и не должны быть главным источником "длинных денег", а правильнее сказать, долгосрочного финансирования. Нужно увеличивать прямые инвестиции, а не только долговое финансирование", - добавила глава ЦБ РФ.
Она отметила, что "значительная часть предприятий уже и так закредитованы". "Рост, основанный исключительно на увеличении долговой нагрузки предприятий, которую они выдержать не могут, - это путь к кредитному кризису. Банки дают в долг, они не могут и не должны быть инвестиционными фондами", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, по-настоящему долгосрочное финансирование - это развитие рынка капитала, где риск на себя принимают инвесторы, а не банки.