https://ria.ru/20221108/kosmetika-1829812705.html

Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово

Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово - РИА Новости, 08.11.2022

Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово

Власти Москвы выделили инвестору в аренду 0,66 гектара земли под строительство фабрики по производству косметики полного цикла в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:18

2022-11-08T07:18

2022-11-08T07:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

коммерческая недвижимость

москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы выделили инвестору в аренду 0,66 гектара земли под строительство фабрики по производству косметики полного цикла в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 миллионов рублей", – сказал глава ДИПП Владислав Овчинский.На новом предприятии будут выпускать современную декоративную и уходовую косметику для лица, тела и волос, средства личной гигиены и индивидуальной защиты – маски и антисептики. Кроме того, инвестор разместит там производство контрактного типа и помещения логистического и складского назначения, а также создаст платформу для продажи локальных косметических брендов.Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производства, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владислав овчинский, коммерческая недвижимость, москва