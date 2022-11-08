https://ria.ru/20221108/kosmetika-1829812705.html
Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово
Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово - РИА Новости, 08.11.2022
Декоративную и уходовую косметику начнут производить в Свиблово
Власти Москвы выделили инвестору в аренду 0,66 гектара земли под строительство фабрики по производству косметики полного цикла в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:18
2022-11-08T07:18
2022-11-08T07:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
коммерческая недвижимость
москва
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы выделили инвестору в аренду 0,66 гектара земли под строительство фабрики по производству косметики полного цикла в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 миллионов рублей", – сказал глава ДИПП Владислав Овчинский.На новом предприятии будут выпускать современную декоративную и уходовую косметику для лица, тела и волос, средства личной гигиены и индивидуальной защиты – маски и антисептики. Кроме того, инвестор разместит там производство контрактного типа и помещения логистического и складского назначения, а также создаст платформу для продажи локальных косметических брендов.Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производства, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владислав овчинский, коммерческая недвижимость, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Коммерческая недвижимость, Москва
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы выделили инвестору в аренду 0,66 гектара земли под строительство фабрики по производству косметики полного цикла в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 миллионов рублей", – сказал глава ДИПП Владислав Овчинский
.
На новом предприятии будут выпускать современную декоративную и уходовую косметику для лица, тела и волос, средства личной гигиены и индивидуальной защиты – маски и антисептики. Кроме того, инвестор разместит там производство контрактного типа и помещения логистического и складского назначения, а также создаст платформу для продажи локальных косметических брендов.
Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производства, уточняется в сообщении.