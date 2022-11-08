https://ria.ru/20221108/koronavirus-1829881504.html
В России за сутки госпитализировали 1510 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1510 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1510 человек с COVID-19
Более 4,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:02
2022-11-08T11:02
2022-11-08T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более 4,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 4 320 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 63 человека", - говорится в сообщении.За то же время выздоровели 8 123 человека, или на 64,3% больше по сравнению с 7 ноября.Кроме того, за указанный период в стране госпитализированы 1 510 человек, на 204,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах РФ, снижение — в шести, а в семи регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1510 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 4300 новых случаев заражения коронавирусом