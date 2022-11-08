https://ria.ru/20221108/kontrataka-1829940148.html
ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 08.11.2022
ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, призванные замедлить наступление российских войск, уничтожено около 90 украинских РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:36
2022-11-08T13:36
2022-11-08T13:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, призванные замедлить наступление российских войск, уничтожено около 90 украинских боевиков, пять бронеавтомобилей, тягач и два пикапа, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России остановили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении