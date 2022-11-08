https://ria.ru/20221108/kontrataka-1829940148.html

ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 08.11.2022

ВС России отбили контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, призванные замедлить наступление российских войск, уничтожено около 90 украинских РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:36

2022-11-08T13:36

2022-11-08T13:36

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. ВС РФ отразили безуспешные украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, призванные замедлить наступление российских войск, уничтожено около 90 украинских боевиков, пять бронеавтомобилей, тягач и два пикапа, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины