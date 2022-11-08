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Конгресс молодых ученых пройдет 1-3 декабря в Сочи

Конгресс молодых ученых пройдет 1-3 декабря в Сочи - РИА Новости, 08.11.2022

Конгресс молодых ученых пройдет 1-3 декабря в Сочи

1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 ноя – Фонд Росконгресс. 1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России.Конгресс второй раз объединит представителей академической среды - университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. В 2022 году Конгресс посетят не только российские участники, ожидается участие международных специалистов более чем из 40 стран мира, в числе которых делегаты из Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана и другие."Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий позволяет сконцентрировать усилия профессионального сообщества на ключевых научных направлениях, активно задействовать молодое поколение исследователей, а также сделать информацию о достижениях российских ученых доступнее для граждан. Первый Конгресс молодых ученых в прошлом году собрал более 3 тысяч участников и стал крупнейшей площадкой для обсуждения научно-технологического развития России. В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", - отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.Программа мероприятий Конгресса включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России: "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России", "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития", "Слагаемые научного и технологического суверенитета", "Новое пространство международного научно-технического сотрудничества", "Наука и общество: среда доверия", "Школа РНФ", "Лекции и практикумы ведущих ученых".В рамках работы основных треков запланировано около 100 мероприятий, где участники Конгресса обсудят основные направления деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий. Красной нитью в работе мероприятия пройдут презентации инициатив Десятилетия науки и технологий. На площадке Конгресса будет работать блок Российского Научного Фонда "Школа РНФ", в рамках которого эксперты организации проведут образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности, грантовой поддержки, экспертизе научных проектов. Всем, кто только планирует свою карьеру, расскажут о перспективных направлениях научной работы, в которых требуются молодые специалисты и научные прорывы и продемонстрируют современные достижения и разработки российских ученых. Большой блок тем будет посвящен расширению профессиональных компетенций ученых, роли науки в развитии экономики регионов и международному научному сотрудничеству в эпоху глобальных перемен. Важной частью работы деловой программы станут обсуждения шагов, направленных на развития научного мышления и школьного образования.В 2021 году мероприятие приняло более 3000 участников из 77 регионов, в том числе в его работе участвовали более 280 высших учебных заведений Российской Федерации и представители более 125 подразделений РАН.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".Архитектура деловой программы Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия - конгресс.наука.рф.Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на мероприятия Конгресса молодых ученых 2022 года по адресу: media@roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы