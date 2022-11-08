https://ria.ru/20221108/kollektsioner-1829947606.html

Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков

Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков - РИА Новости, 08.11.2022

Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков

Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:03

2022-11-08T14:03

2022-11-08T14:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в столичную полицию накануне обратилась мама девочки с заявлением об изнасиловании."Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули", - рассказал источник.По словам девушки, наутро она вспомнила, что незнакомец на ней сидел, добавил собеседник.Силовики задержали мужчину, проводится проверка.

https://ria.ru/20221108/nozh-1829919036.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва