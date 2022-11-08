https://ria.ru/20221108/kollektsioner-1829947606.html
Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков
Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков - РИА Новости, 08.11.2022
Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков
Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:03
2022-11-08T14:03
2022-11-08T14:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в столичную полицию накануне обратилась мама девочки с заявлением об изнасиловании."Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули", - рассказал источник.По словам девушки, наутро она вспомнила, что незнакомец на ней сидел, добавил собеседник.Силовики задержали мужчину, проводится проверка.
https://ria.ru/20221108/nozh-1829919036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник: в Москве "коллекционер кроссовок" заманил к себе пять подростков
Московский "коллекционер кроссовок" заманил пять подростков и напоил их "сонной водой"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в столичную полицию накануне обратилась мама девочки с заявлением об изнасиловании.
"Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы
. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули", - рассказал источник.
По словам девушки, наутро она вспомнила, что незнакомец на ней сидел, добавил собеседник.
Силовики задержали мужчину, проводится проверка.