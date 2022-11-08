https://ria.ru/20221108/kitay-1830010221.html

Fesco в Хабаровске за 9 месяцев увеличила отправку грузов в Китай на 68%

Fesco в Хабаровске за 9 месяцев увеличила отправку грузов в Китай на 68% - РИА Новости, 08.11.2022

Fesco в Хабаровске за 9 месяцев увеличила отправку грузов в Китай на 68%

Терминально-складской комплекс "Стройоптторг" в Хабаровске (транспортная группа Fesco) с января по сентябрь 2022 года увеличил отправку грузов в Китай на 68%,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:39

2022-11-08T16:39

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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Терминально-складской комплекс "Стройоптторг" в Хабаровске (транспортная группа Fesco) с января по сентябрь 2022 года увеличил отправку грузов в Китай на 68%, сообщает пресс-служба терминала."Терминально-складской комплекс "Стройоптторг" в Хабаровске за девять месяцев 2022 года увеличил отправку грузов в порты и терминалы Китая на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 845 TEU", - говорится в сообщении.Отмечается, что в основном на экспорт шли соевые бобы и различные виды пиломатериалов. В текущем году "Стройоптторг" начал применять новый вид погрузо-разгрузочных работ - перевалку пиломатериалов из полувагонов в контейнеры для их дальнейшей отправки в Республику Корею. С начала года хабаровский терминал обработал 23 полувагона и отправил 56 контейнеров, уточняет компания. Кроме того, комплекс по итогам трех кварталов этого года обработал 48 платформ с рулонной сталью, которые прибыли из западных регионов России.Комплекс "Стройоптторг" - один из крупнейших центров хранения и обработки грузов Дальнего Востока. Терминал имеет собственную железнодорожную ветку, соединяющую его с железнодорожной станцией "Красная речка" Дальневосточной железной дороги. Логистические возможности терминала позволяют использовать его в схемах доставки первой или последней мили.Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России. Оказывает услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Группа компаний владеет собственным флотом, железнодорожным подвижным составом, портовыми, морскими и сухопутными терминальными комплексами, а также сетью офисов во многих странах мира. Штаб-квартира группы находится в Москве.

https://ria.ru/20221108/kitay-1830005714.html

https://ria.ru/20221107/dogovory-1829655128.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, хабаровск, fesco, россия, экономика