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На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве
На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 08.11.2022
На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве
Сегодня четвертый день работы пятой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. На ЭКСПО уже подписаны сотни соглашений о сотрудничестве. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:35
2022-11-08T16:35
2022-11-08T16:35
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Сегодня четвертый день работы пятой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. На ЭКСПО уже подписаны сотни соглашений о сотрудничестве.Так, в воскресенье Китайская национальная ядерная корпорация заключила договоры о закупках с рядом зарубежных компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов. В понедельник китайская госкорпорация NORINCO заключила соглашение о сотрудничестве с более чем десятком компаний из Саудовской Аравии, Швейцарии и Японии. Общая сумма контракта превышает 4 миллиарда долларов.Кроме того, другие китайские компании подписали с иностранными партнерами сделки на сумму более 2-х миллиардов долларов в области технического оборудования, продуктов питания, экологии и энергосбережения.Более 70 участников ЭКСПО подтвердили свое участие в выставке в следующем году.
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РИА Новости
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