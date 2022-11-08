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На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 08.11.2022
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На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве
На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 08.11.2022
На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве
Сегодня четвертый день работы пятой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. На ЭКСПО уже подписаны сотни соглашений о сотрудничестве. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:35
2022-11-08T16:35
россия-китай: главное
китай
шанхай
россия
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Сегодня четвертый день работы пятой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. На ЭКСПО уже подписаны сотни соглашений о сотрудничестве.Так, в воскресенье Китайская национальная ядерная корпорация заключила договоры о закупках с рядом зарубежных компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов. В понедельник китайская госкорпорация NORINCO заключила соглашение о сотрудничестве с более чем десятком компаний из Саудовской Аравии, Швейцарии и Японии. Общая сумма контракта превышает 4 миллиарда долларов.Кроме того, другие китайские компании подписали с иностранными партнерами сделки на сумму более 2-х миллиардов долларов в области технического оборудования, продуктов питания, экологии и энергосбережения.Более 70 участников ЭКСПО подтвердили свое участие в выставке в следующем году.
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китай, шанхай, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Россия
16:35 08.11.2022
 

На ЭКСПО в Шанхае подписаны сотни соглашений о сотрудничестве

© AFP 2022 / China OUTПосетители на пятой Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае
Посетители на пятой Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / China OUT
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Сегодня четвертый день работы пятой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. На ЭКСПО уже подписаны сотни соглашений о сотрудничестве.
Так, в воскресенье Китайская национальная ядерная корпорация заключила договоры о закупках с рядом зарубежных компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов. В понедельник китайская госкорпорация NORINCO заключила соглашение о сотрудничестве с более чем десятком компаний из Саудовской Аравии, Швейцарии и Японии. Общая сумма контракта превышает 4 миллиарда долларов.
5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) в Шанхае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 14:55Россия-Китай: Главное
CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ
Кроме того, другие китайские компании подписали с иностранными партнерами сделки на сумму более 2-х миллиардов долларов в области технического оборудования, продуктов питания, экологии и энергосбережения.
Более 70 участников ЭКСПО подтвердили свое участие в выставке в следующем году.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхайРоссия
 
 
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