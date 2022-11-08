https://ria.ru/20221108/kinofestival-1829833904.html

Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале

Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале

Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", так как боятся за свою жизнь по... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:12

2022-11-08T02:12

2022-11-08T02:38

культура

виктор захарченко

украина

краснодар

россия

кубанский казачий хор

русская православная церковь

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КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", так как боятся за свою жизнь по возвращении домой, заявил РИА Новости директор фестиваля Виктор Захарченко.Фестиваль в Краснодаре открывается 7 ноября. Участниками стали 179 фильмов из России, Сербии и Белоруссии. Фестиваль проводит Кубанский казачий хор совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви (РПЦ)."Есть проблемы, связанные с организацией. У нас неоднократно были участники из Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы, - боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение 8 лет на Украине – антирусская политика. Люди боятся принимать какое-либо участие", - отметил Захарченко.В оргкомитете фестиваля сообщили, что в Краснодар также не приехали участники из Грузии из-за "опасений".Захарченко, говоря о сложностях при организации международного фестиваля в современных условиях, отметил и сложность в логистике. Так, сербский режиссер, сценарист, член жюри фестиваля Света Страхинич, несмотря на закрытие авиасообщения, смог добраться и будет представлять три фильма режиссеров Сербской Республики."На Запад нас не приглашают, мы не пойдём, неинтересно. Поэтому желаю успехов нашему фестивалю. А что касается фильмов, фильмов много - постараемся принять правильное решение", - сказал Страхинич.Говоря о культурном обмене с вошедшими в состав России субъектами, Захарченко рассказал про кинокартину режиссера Валерия Тимощенко "Донбасс. Резервный полк"."В программе фестиваля будет показан фильм про резервный батальон: про тех людей, которые стояли на защите Донбасса, начиная с 2014 года. Я думаю, что там были и профессиональные военные, но основу составляли именно жители: шахтеры, медики, врачи, учителя, деятели культуры, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свою территорию", - отметил директор фестиваля."Вечевой колокол" пройдет с 7 по 11 ноября. В рамках фестиваля будет показано 35 картин. В течение трех дней свои работы представят государственные и независимые кино- и телекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики.

https://ria.ru/20220525/rezhisser-1790519110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/kultura-1790001572.html

украина

краснодар

россия

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виктор захарченко, украина, краснодар, россия, кубанский казачий хор, русская православная церковь