https://ria.ru/20221108/kinofestival-1829833904.html
Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале
Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале
Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", так как боятся за свою жизнь по... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T02:12
2022-11-08T02:12
2022-11-08T02:38
культура
виктор захарченко
украина
краснодар
россия
кубанский казачий хор
русская православная церковь
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КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", так как боятся за свою жизнь по возвращении домой, заявил РИА Новости директор фестиваля Виктор Захарченко.Фестиваль в Краснодаре открывается 7 ноября. Участниками стали 179 фильмов из России, Сербии и Белоруссии. Фестиваль проводит Кубанский казачий хор совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви (РПЦ)."Есть проблемы, связанные с организацией. У нас неоднократно были участники из Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы, - боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение 8 лет на Украине – антирусская политика. Люди боятся принимать какое-либо участие", - отметил Захарченко.В оргкомитете фестиваля сообщили, что в Краснодар также не приехали участники из Грузии из-за "опасений".Захарченко, говоря о сложностях при организации международного фестиваля в современных условиях, отметил и сложность в логистике. Так, сербский режиссер, сценарист, член жюри фестиваля Света Страхинич, несмотря на закрытие авиасообщения, смог добраться и будет представлять три фильма режиссеров Сербской Республики."На Запад нас не приглашают, мы не пойдём, неинтересно. Поэтому желаю успехов нашему фестивалю. А что касается фильмов, фильмов много - постараемся принять правильное решение", - сказал Страхинич.Говоря о культурном обмене с вошедшими в состав России субъектами, Захарченко рассказал про кинокартину режиссера Валерия Тимощенко "Донбасс. Резервный полк"."В программе фестиваля будет показан фильм про резервный батальон: про тех людей, которые стояли на защите Донбасса, начиная с 2014 года. Я думаю, что там были и профессиональные военные, но основу составляли именно жители: шахтеры, медики, врачи, учителя, деятели культуры, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свою территорию", - отметил директор фестиваля."Вечевой колокол" пройдет с 7 по 11 ноября. В рамках фестиваля будет показано 35 картин. В течение трех дней свои работы представят государственные и независимые кино- и телекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики.
https://ria.ru/20220525/rezhisser-1790519110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/kultura-1790001572.html
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виктор захарченко, украина, краснодар, россия, кубанский казачий хор, русская православная церковь
Культура, Виктор Захарченко, Украина, Краснодар, Россия, Кубанский казачий хор, Русская православная церковь
02:12 08.11.2022 (обновлено: 02:38 08.11.2022)
Украинские режиссеры опасаются участвовать в кубанском кинофестивале
Украинские режиссеры не приехали на кинофестиваль "Вечевой колокол" из-за угроз на родине
КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", так как боятся за свою жизнь по возвращении домой, заявил РИА Новости директор фестиваля Виктор Захарченко.
Фестиваль в Краснодаре
открывается 7 ноября. Участниками стали 179 фильмов из России
, Сербии
и Белоруссии
. Фестиваль проводит Кубанский казачий хор
совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви (РПЦ
).
"Есть проблемы, связанные с организацией. У нас неоднократно были участники из Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы, - боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение 8 лет на Украине – антирусская политика. Люди боятся принимать какое-либо участие", - отметил Захарченко.
В оргкомитете фестиваля сообщили, что в Краснодар также не приехали участники из Грузии
из-за "опасений".
Захарченко, говоря о сложностях при организации международного фестиваля в современных условиях, отметил и сложность в логистике. Так, сербский режиссер, сценарист, член жюри фестиваля Света Страхинич, несмотря на закрытие авиасообщения, смог добраться и будет представлять три фильма режиссеров Сербской Республики.
"На Запад нас не приглашают, мы не пойдём, неинтересно. Поэтому желаю успехов нашему фестивалю. А что касается фильмов, фильмов много - постараемся принять правильное решение", - сказал Страхинич.
Говоря о культурном обмене с вошедшими в состав России субъектами, Захарченко рассказал про кинокартину режиссера Валерия Тимощенко "Донбасс. Резервный полк".
"В программе фестиваля будет показан фильм про резервный батальон: про тех людей, которые стояли на защите Донбасса
, начиная с 2014 года. Я думаю, что там были и профессиональные военные, но основу составляли именно жители: шахтеры, медики, врачи, учителя, деятели культуры, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свою территорию", - отметил директор фестиваля.
"Вечевой колокол" пройдет с 7 по 11 ноября. В рамках фестиваля будет показано 35 картин. В течение трех дней свои работы представят государственные и независимые кино- и телекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики.