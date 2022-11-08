https://ria.ru/20221108/kiev-1829868881.html

ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве

ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 08.11.2022

ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:17

2022-11-08T10:17

2022-11-08T10:17

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве."ДТЭК заявляет о начале почасовых отключений в Киеве", - сообщается на его официальном сайте.Также на сайте опубликован график отключений. При этом во вторник абонентов будут стараться обесточивать максимум на четыре часа.Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что энергообъекты на Украине можно отремонтировать за две недели, если не будет новых обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html

https://ria.ru/20221106/kiev-1829543371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф, дтэк