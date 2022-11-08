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ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 08.11.2022
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ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве
ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 08.11.2022
ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:17
2022-11-08T10:17
в мире
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харьков
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве."ДТЭК заявляет о начале почасовых отключений в Киеве", - сообщается на его официальном сайте.Также на сайте опубликован график отключений. При этом во вторник абонентов будут стараться обесточивать максимум на четыре часа.Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что энергообъекты на Украине можно отремонтировать за две недели, если не будет новых обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф, дтэк
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
10:17 08.11.2022
 
ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве

Энергохолдинг ДТЭК опубликовал график почасового отключения электроэнергии в Киеве

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве.
"ДТЭК заявляет о начале почасовых отключений в Киеве", - сообщается на его официальном сайте.
Отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:20
В семи областях Украины начались плановые отключения света
Также на сайте опубликован график отключений. При этом во вторник абонентов будут стараться обесточивать максимум на четыре часа.
Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что энергообъекты на Украине можно отремонтировать за две недели, если не будет новых обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 23:51Специальная военная операция на Украине
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света 7 ноября
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаХарьковВооруженные силы РФДТЭК
 
 
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