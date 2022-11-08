ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве
Энергохолдинг ДТЭК опубликовал график почасового отключения электроэнергии в Киеве
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве.
"ДТЭК заявляет о начале почасовых отключений в Киеве", - сообщается на его официальном сайте.
7 ноября, 08:20В семи областях Украины начались плановые отключения света
Также на сайте опубликован график отключений. При этом во вторник абонентов будут стараться обесточивать максимум на четыре часа.
Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что энергообъекты на Украине можно отремонтировать за две недели, если не будет новых обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.