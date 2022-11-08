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ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала - РИА Новости, 08.11.2022
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ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала
ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала - РИА Новости, 08.11.2022
ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала
ЦБ РФ сейчас не видит дальнейших предпосылок для либерализации мер контроля за движением капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:03
2022-11-08T11:03
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ сейчас не видит дальнейших предпосылок для либерализации мер контроля за движением капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов""После заморозки валютной значительной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке, поэтому нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала", - напомнила Набиуллина.По ее словам, по мере стабилизации ситуации, меры контроля стали смягчаться для того, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности."Об этом просили наши предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с нами отношения. Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим", - сообщила Набиуллина.
https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
11:03 08.11.2022
 
ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала

Глава ЦБ Набиуллина: предпосылок для либерализации контроля за движением капитала нет

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ сейчас не видит дальнейших предпосылок для либерализации мер контроля за движением капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов"
"После заморозки валютной значительной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке, поэтому нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала", - напомнила Набиуллина.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 10:24
Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику
По ее словам, по мере стабилизации ситуации, меры контроля стали смягчаться для того, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
"Об этом просили наши предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с нами отношения. Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим", - сообщила Набиуллина.
Евгений Коган - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:00Сказано в эфире
Финансист: парадоксально, но сейчас отток капитала – не такая плохая штука
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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