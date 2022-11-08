https://ria.ru/20221108/kapital-1829881862.html

ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала

ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала - РИА Новости, 08.11.2022

ЦБ не видит предпосылок для либерализации контроля за движением капитала

ЦБ РФ сейчас не видит дальнейших предпосылок для либерализации мер контроля за движением капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:03

2022-11-08T11:03

2022-11-08T11:03

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ сейчас не видит дальнейших предпосылок для либерализации мер контроля за движением капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов""После заморозки валютной значительной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке, поэтому нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала", - напомнила Набиуллина.По ее словам, по мере стабилизации ситуации, меры контроля стали смягчаться для того, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности."Об этом просили наши предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с нами отношения. Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим", - сообщила Набиуллина.

https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф