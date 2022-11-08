https://ria.ru/20221108/inspektsii-1830085252.html

СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели

СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели

США и РФ могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:11

2022-11-08T21:11

2022-11-08T21:36

сша

россия

договор снв-3

в мире

джо байден

андрей белоусов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США и РФ могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает агентство Блумберг."Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов с ядерным вооружением в рамках СНВ-3", - говорится в сообщении агентства.Представитель госдепартамента подтвердил агентству, что заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 готовится, но отказался сообщить, когда и где именно оно состоится. При этом он отметил, что оно не будет проходить в Женеве.Как отмечает Блумберг со ссылкой на источники, встреча может состояться в Каире.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html

https://ria.ru/20221026/dialog-1827057306.html

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сша, россия, договор снв-3, в мире, джо байден, андрей белоусов