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СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели
СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели
США и РФ могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:11
2022-11-08T21:36
сша
россия
договор снв-3
в мире
джо байден
андрей белоусов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США и РФ могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает агентство Блумберг."Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов с ядерным вооружением в рамках СНВ-3", - говорится в сообщении агентства.Представитель госдепартамента подтвердил агентству, что заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 готовится, но отказался сообщить, когда и где именно оно состоится. При этом он отметил, что оно не будет проходить в Женеве.Как отмечает Блумберг со ссылкой на источники, встреча может состояться в Каире.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html
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сша, россия, договор снв-3, в мире, джо байден, андрей белоусов
США, Россия, Договор СНВ-3, В мире, Джо Байден, Андрей Белоусов
21:11 08.11.2022 (обновлено: 21:36 08.11.2022)
 
СМИ: США и Россия могут провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели

Bloomberg: США и Россия могут обсудить возобновление инспекций по СНВ-3 в ближайшие недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США и РФ могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает агентство Блумберг.
"Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов с ядерным вооружением в рамках СНВ-3", - говорится в сообщении агентства.
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Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявил Шойгу
Представитель госдепартамента подтвердил агентству, что заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 готовится, но отказался сообщить, когда и где именно оно состоится. При этом он отметил, что оно не будет проходить в Женеве.
Как отмечает Блумберг со ссылкой на источники, встреча может состояться в Каире.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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СШАРоссияДоговор СНВ-3В миреДжо БайденАндрей Белоусов
 
 
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