https://ria.ru/20221108/inflyatsiya-1829912637.html
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных показателей
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных показателей - РИА Новости, 08.11.2022
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных показателей
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7% из-за роста цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда, сообщает газета Evening Standard со... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:11
2022-11-08T12:11
2022-11-08T12:11
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7% из-за роста цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar.В сообщении отмечается, что этот показатель стал самым высоким с 2008 года, когда компания начала отслеживание изменений цен на продукты. В этой связи средний годовой счет за продукты в Великобритании вырастет на 682 фунта, пишет издание."Потребители столкнутся с ростом их годового продуктового счета на 682 фунта, если продолжат покупать те же товары. Чуть более четверти всех (британских) домохозяйств говорят, что в настоящее время испытывают финансовые трудности, (этот показатель) вдвое больше, чем в ноябре прошлого года", - приводит газета слова главы отдела розничной торговли и потребительского поведения Kantar Фрейзера Маккевитта.Согласно опубликованным в октябре данным Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), по сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожали цены на молоко - на 34,5%, масло - 27,9%, яйца - 23,2% и сыр - на 21,6%, отмечает Evening Standard. Из-за значительного роста цен на продукты все больше британцев выбирают более недорогие супермаркеты, в том числе немецкие сети магазинов-дискаунтеров Aldi и Lidl, их объемы продаж по сравнению с прошлым годом выросли на 22,7% и 21,5% соответственно, пишет газета.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
https://ria.ru/20221107/inflyatsiya-1829737759.html
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экономика, великобритания, украина, россия
Экономика, Великобритания, Украина, Россия
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных показателей
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7 процента
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7% из-за роста цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда, сообщает газета Evening Standard
со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar.
В сообщении отмечается, что этот показатель стал самым высоким с 2008 года, когда компания начала отслеживание изменений цен на продукты. В этой связи средний годовой счет за продукты в Великобритании вырастет на 682 фунта, пишет издание.
"Потребители столкнутся с ростом их годового продуктового счета на 682 фунта, если продолжат покупать те же товары. Чуть более четверти всех (британских) домохозяйств говорят, что в настоящее время испытывают финансовые трудности, (этот показатель) вдвое больше, чем в ноябре прошлого года", - приводит газета слова главы отдела розничной торговли и потребительского поведения Kantar Фрейзера Маккевитта.
Согласно опубликованным в октябре данным Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), по сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожали цены на молоко - на 34,5%, масло - 27,9%, яйца - 23,2% и сыр - на 21,6%, отмечает Evening Standard. Из-за значительного роста цен на продукты все больше британцев выбирают более недорогие супермаркеты, в том числе немецкие сети магазинов-дискаунтеров Aldi и Lidl, их объемы продаж по сравнению с прошлым годом выросли на 22,7% и 21,5% соответственно, пишет газета.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее банк Англии
повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.