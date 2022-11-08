https://ria.ru/20221108/indiya-1829987120.html
Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией, заявил глава МИД
Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией, заявил глава МИД
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о давлении Запада по теме ценового потолка на нефть РФ, заявил, что Нью-Дели хотел бы сохранить... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:34
2022-11-08T15:34
2022-11-08T15:51
экономика
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
нью-дели
индия
россия
мид индии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о давлении Запада по теме ценового потолка на нефть РФ, заявил, что Нью-Дели хотел бы сохранить преимущества в отношениях с Москвой.В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым индийскому министру был задан вопрос, готов ли Нью-Дели присоединиться к политике Запада по установлению "ценового потолка" в закупке российской нефти."На сегодняшний день мы являемся третьим крупнейшим потребителем нефти и газа, однако, уровни доходов не очень высокие. Поэтому на нас лежит обязательство по обеспечению наилучшего доступа к международным энергетическим рынкам на наиболее выгодных условиях. Скажу вам честно, мы считаем, что индийско-российские отношения идут нам на пользу, и мы бы хотели сохранить преимущества в наших отношениях и в будущем", - сказал Джайшанкар."Я могу многое сказать об отношениях Индии и России, и считаю, факт моего присутствия здесь вместе с делегацией для проведения обзора нашего сотрудничества для поиска путей его дальнейшего развития говорит сам за себя", - добавил индийский министр.
https://ria.ru/20221108/energetika-1829952692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, нью-дели, индия, россия, мид индии
Экономика, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Нью-Дели, Индия, Россия, МИД Индии
15:34 08.11.2022 (обновлено: 15:51 08.11.2022)
Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией, заявил глава МИД
Глава МИД Джайшанкар заявил, что Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о давлении Запада по теме ценового потолка на нефть РФ, заявил, что Нью-Дели хотел бы сохранить преимущества в отношениях с Москвой.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
индийскому министру был задан вопрос, готов ли Нью-Дели присоединиться к политике Запада по установлению "ценового потолка" в закупке российской нефти.
"На сегодняшний день мы являемся третьим крупнейшим потребителем нефти и газа, однако, уровни доходов не очень высокие. Поэтому на нас лежит обязательство по обеспечению наилучшего доступа к международным энергетическим рынкам на наиболее выгодных условиях. Скажу вам честно, мы считаем, что индийско-российские отношения идут нам на пользу, и мы бы хотели сохранить преимущества в наших отношениях и в будущем", - сказал Джайшанкар.
"Я могу многое сказать об отношениях Индии и России, и считаю, факт моего присутствия здесь вместе с делегацией для проведения обзора нашего сотрудничества для поиска путей его дальнейшего развития говорит сам за себя", - добавил индийский министр.