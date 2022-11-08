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РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" - РИА Новости, 08.11.2022
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РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" - РИА Новости, 08.11.2022
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:11
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экономика
россия
риа новости
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом".В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики "Чек Индекса", которые изучают данные с 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране.По продуктам из этой потребительской "корзины" они регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.
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Влада Копылова
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экономика, россия, риа новости
Экономика, Россия, РИА Новости
10:11 08.11.2022
 
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"

РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" — "Индекс кофе с бутербродом"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЖенщина выбирает хлеб в магазине
Женщина выбирает хлеб в магазине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина выбирает хлеб в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом".
В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.
Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики "Чек Индекса", которые изучают данные с 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране.
По продуктам из этой потребительской "корзины" они регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 04:50
Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций
 
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