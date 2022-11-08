https://ria.ru/20221108/indeks-1829867342.html
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" - РИА Новости, 08.11.2022
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:11
2022-11-08T10:11
2022-11-08T10:11
экономика
россия
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788660697_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_b019e65168f71c5d98d9eca5c335db4d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом".В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики "Чек Индекса", которые изучают данные с 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране.По продуктам из этой потребительской "корзины" они регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.
https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788660697_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_305b260281af68199dff32773c21d751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, риа новости
Экономика, Россия, РИА Новости
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"
РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" — "Индекс кофе с бутербродом"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом".
В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.
Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики "Чек Индекса", которые изучают данные с 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране.
По продуктам из этой потребительской "корзины" они регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.