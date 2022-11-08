https://ria.ru/20221108/indeks-1829867342.html

РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"

РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс" - РИА Новости, 08.11.2022

РИА Новости и "Чек Индекс" запускают индекс "Бутербродекс"

РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом". РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:11

2022-11-08T10:11

2022-11-08T10:11

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россия

риа новости

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РИА Новости и эксперты одного из крупнейших российских аналитических ресурсов "Чек Индекс" запускают новый индекс "Бутербродекс" - "Индекс кофе с бутербродом".В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики "Чек Индекса", которые изучают данные с 1,1 миллиона онлайн-касс по всей стране.По продуктам из этой потребительской "корзины" они регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Индекс будет публиковаться регулярно раз в две недели.

https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, риа новости