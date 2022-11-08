Рейтинг@Mail.ru
В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/gretsiya-1829971081.html
В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ
В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ - РИА Новости, 08.11.2022
В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ
Новый плавучий газовый резервуар (FSU) запущен в эксплуатацию в Ревитусе (Греция); в понедельник компания Mytilineos начала выгрузку первой партии СПГ, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:52
2022-11-08T14:52
экономика
греция
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Новый плавучий газовый резервуар (FSU) запущен в эксплуатацию в Ревитусе (Греция); в понедельник компания Mytilineos начала выгрузку первой партии СПГ, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA.Терминал сжиженного природного газа на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур Греции и всего региона Юго-Восточной Европы.Новый резервуар позволит увеличить вместимость станции примерно на 145 тысяч кубометров. До этого терминал СПГ Ревитуса имел общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров (два резервуара по 65 тысяч кубометров и один на 95 тысяч кубометров)."Перевалка около 140 тысяч кубометров СПГ в резервуар Gaslog Athens, арендованный DESFA у компании Gaslog, в эти дни завершается процессом разгрузки с судна на судно Ship-to-Ship с судна Arctic Princess, которое для этой цели зашло в Мегарский залив. Впервые конкретная процедура проводится в территориальных водах Греции, а конкретный груз предназначен для покрытия части стратегического резерва для электростанций, которые не могут работать на альтернативном топливе", - сообщает DESFA. Обязательство поддерживать резерв касается периода с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года."Добавление нового плавучего резервуара было осуществлено в рекордно короткие сроки благодаря тесному сотрудничеству DESFA с министерством окружающей среды и энергетики, министерством судоходства и островной политики, а также Управлением по регулированию энергетики (RAE) с целью укрепления энергетической обеспеченности страны с учетом предстоящей зимы и в свете международных событий. Эксплуатация нового резервуара увеличивает вместимость станции Ревитуса с 225 тысяч кубометров примерно до 370 тысяч кубометров, то есть примерно на 70%", - говорится в сообщении.Кроме того, с началом эксплуатации нового резервуара можно одновременно разгружать два танкера СПГ, тем самым оптимизируя цепочку поставок СПГ в страну и обеспечивая необходимые резервы для бесперебойного снабжения рынка в предстоящую зиму, отмечает DESFA.Через терминал на острове газ идет в страны региона, например, в Болгарию, которая отказалась от поставок "Газпрома".Греция намерена стать независимой от импорта природного газа из России благодаря модернизации терминала СПГ на Ревитусе и строительству плавучих регазификационных установок (FSRU) в Александруполисе и Коринфе. Две трети СПГ в Ревитусу поступает из США.
https://ria.ru/20221028/gaz-1827657888.html
https://ria.ru/20221108/port-1829832838.html
https://ria.ru/20221108/es-1829907256.html
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, греция, афины
Экономика, Греция, Афины
14:52 08.11.2022
 
В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ

Новый плавучий резервуар для хранения СПГ запустили в эксплуатацию в Греции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Новый плавучий газовый резервуар (FSU) запущен в эксплуатацию в Ревитусе (Греция); в понедельник компания Mytilineos начала выгрузку первой партии СПГ, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA.
Терминал сжиженного природного газа на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур Греции и всего региона Юго-Восточной Европы.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:40
Британия заявила об окончании импорта российского СПГ с 1 января 2023 года
Новый резервуар позволит увеличить вместимость станции примерно на 145 тысяч кубометров. До этого терминал СПГ Ревитуса имел общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров (два резервуара по 65 тысяч кубометров и один на 95 тысяч кубометров).
"Перевалка около 140 тысяч кубометров СПГ в резервуар Gaslog Athens, арендованный DESFA у компании Gaslog, в эти дни завершается процессом разгрузки с судна на судно Ship-to-Ship с судна Arctic Princess, которое для этой цели зашло в Мегарский залив. Впервые конкретная процедура проводится в территориальных водах Греции, а конкретный груз предназначен для покрытия части стратегического резерва для электростанций, которые не могут работать на альтернативном топливе", - сообщает DESFA. Обязательство поддерживать резерв касается периода с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года.
"Добавление нового плавучего резервуара было осуществлено в рекордно короткие сроки благодаря тесному сотрудничеству DESFA с министерством окружающей среды и энергетики, министерством судоходства и островной политики, а также Управлением по регулированию энергетики (RAE) с целью укрепления энергетической обеспеченности страны с учетом предстоящей зимы и в свете международных событий. Эксплуатация нового резервуара увеличивает вместимость станции Ревитуса с 225 тысяч кубометров примерно до 370 тысяч кубометров, то есть примерно на 70%", - говорится в сообщении.
Грузовой порт в Греции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 01:46
Власти Греции отменили продажу порта, через который Киев получает оружие
Кроме того, с началом эксплуатации нового резервуара можно одновременно разгружать два танкера СПГ, тем самым оптимизируя цепочку поставок СПГ в страну и обеспечивая необходимые резервы для бесперебойного снабжения рынка в предстоящую зиму, отмечает DESFA.
Через терминал на острове газ идет в страны региона, например, в Болгарию, которая отказалась от поставок "Газпрома".
Греция намерена стать независимой от импорта природного газа из России благодаря модернизации терминала СПГ на Ревитусе и строительству плавучих регазификационных установок (FSRU) в Александруполисе и Коринфе. Две трети СПГ в Ревитусу поступает из США.
Монеты на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:59
СМИ: ЕС больше не считает потолок цен на газ подходящим инструментом
 
ЭкономикаГрецияАфины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала