https://ria.ru/20221108/gretsiya-1829971081.html

В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ

В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ - РИА Новости, 08.11.2022

В Греции запустили новый плавучий резервуар для хранения СПГ

Новый плавучий газовый резервуар (FSU) запущен в эксплуатацию в Ревитусе (Греция); в понедельник компания Mytilineos начала выгрузку первой партии СПГ, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:52

2022-11-08T14:52

2022-11-08T14:52

экономика

греция

афины

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Новый плавучий газовый резервуар (FSU) запущен в эксплуатацию в Ревитусе (Греция); в понедельник компания Mytilineos начала выгрузку первой партии СПГ, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA.Терминал сжиженного природного газа на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур Греции и всего региона Юго-Восточной Европы.Новый резервуар позволит увеличить вместимость станции примерно на 145 тысяч кубометров. До этого терминал СПГ Ревитуса имел общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров (два резервуара по 65 тысяч кубометров и один на 95 тысяч кубометров)."Перевалка около 140 тысяч кубометров СПГ в резервуар Gaslog Athens, арендованный DESFA у компании Gaslog, в эти дни завершается процессом разгрузки с судна на судно Ship-to-Ship с судна Arctic Princess, которое для этой цели зашло в Мегарский залив. Впервые конкретная процедура проводится в территориальных водах Греции, а конкретный груз предназначен для покрытия части стратегического резерва для электростанций, которые не могут работать на альтернативном топливе", - сообщает DESFA. Обязательство поддерживать резерв касается периода с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года."Добавление нового плавучего резервуара было осуществлено в рекордно короткие сроки благодаря тесному сотрудничеству DESFA с министерством окружающей среды и энергетики, министерством судоходства и островной политики, а также Управлением по регулированию энергетики (RAE) с целью укрепления энергетической обеспеченности страны с учетом предстоящей зимы и в свете международных событий. Эксплуатация нового резервуара увеличивает вместимость станции Ревитуса с 225 тысяч кубометров примерно до 370 тысяч кубометров, то есть примерно на 70%", - говорится в сообщении.Кроме того, с началом эксплуатации нового резервуара можно одновременно разгружать два танкера СПГ, тем самым оптимизируя цепочку поставок СПГ в страну и обеспечивая необходимые резервы для бесперебойного снабжения рынка в предстоящую зиму, отмечает DESFA.Через терминал на острове газ идет в страны региона, например, в Болгарию, которая отказалась от поставок "Газпрома".Греция намерена стать независимой от импорта природного газа из России благодаря модернизации терминала СПГ на Ревитусе и строительству плавучих регазификационных установок (FSRU) в Александруполисе и Коринфе. Две трети СПГ в Ревитусу поступает из США.

https://ria.ru/20221028/gaz-1827657888.html

https://ria.ru/20221108/port-1829832838.html

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греция

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экономика, греция, афины