https://ria.ru/20221108/gretsiya-1829908600.html

Греческий медиамагнат потребовал от премьера расследовать дело о прослушке

Греческий медиамагнат потребовал от премьера расследовать дело о прослушке - РИА Новости, 08.11.2022

Греческий медиамагнат потребовал от премьера расследовать дело о прослушке

Греческий судовладелец, медиамагнат, владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелис Маринакис требует от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:01

2022-11-08T12:01

2022-11-08T12:01

в мире

кириакос мицотакис

греция

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Греческий судовладелец, медиамагнат, владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелис Маринакис требует от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса полностью расследовать нарушения основных прав граждан в связи с прослушиванием их телефонных разговоров и слежкой за ними.Имя Маринакиса было в так называемом "списке Мицотакиса" - тех, за кем велась слежка с помощью вредоносной программы Predator. Газета Documento в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, за Маринакисом следили через телефоны его близких соратников, в частности, президента футбольного клуба "Арис" Тодороса Карипидиса и издателя газета "Параполитика" Янниса Куртакиса.Премьер Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты."В своем интервью премьер-министр признал существование сети наблюдения в Греции с вредоносным программным обеспечением Predator, ведущейся из определенных кругов. Разумеется, свою причастность он отрицал. Он не мог иначе. Однако категорического отрицания недостаточно. Он должен предпринять конкретные действия и движения для защиты общественных интересов от существующей опасной и глубоко антидемократической сети нарушения основных прав", - говорится в заявлении Маринакиса, опубликованном порталом iefimerida.gr.По его словам, "ссылки на шантаж, запрет, изменение позиций и мнений" людей не касаются и не устраивают."К таким средствам прибегают только те, кто занимается незаконной слежкой и преступным миром", - считает Маринакис.Маринакис является одним из ведущих судовладельцев, он основатель и председатель компании Capital Maritime Trading Corp, управляющей флотом из 98 судов. С лета 2010 года Маринакис является владельцем самого успешного и самого популярного футбольного клуба Греции "Олимпиакос", в 2017 году приобрел английский футбольный клуб Nottingham Forest FC.Он активно работает в секторе средств массовой информации. Его компания Alter Ego Media издает газеты "Та Неа" и "То Вима", ряд журналов, интернет-порталы in.gr и ot.gr. Медиамагнату принадлежат телеканалы One Channel и MEGA.

https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html

https://ria.ru/20221108/mitsotakis-1829832180.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кириакос мицотакис, греция