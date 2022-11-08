https://ria.ru/20221108/forum-1830054120.html

В Самаре прошел окружной патриотический форум РВИО

В Самаре прошел окружной патриотический форум РВИО - РИА Новости, 08.11.2022

В Самаре прошел окружной патриотический форум РВИО

Историко-просветительский окружной патриотический форум "История для будущего. Информационный фронт" прошел во вторник в Самаре, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:41

2022-11-08T18:41

2022-11-08T18:41

общество

дмитрий азаров

самарская область

владимир мединский

самара

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

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САМАРА, 8 ноя – РИА Новости. Историко-просветительский окружной патриотический форум "История для будущего. Информационный фронт" прошел во вторник в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 8 ноября, в Самарской области в рамках всероссийского проекта "Парад Памяти" прошел историко-просветительский окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Информационный фронт", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, форум проводит Российское военно-историческое общество при поддержке министерства просвещения РФ, его участниками стали более 1,1 тысячи человек – школьники, студенты, активисты молодежных организаций. В пленарной сессии форума вместе с экспертами - известными военными журналистами, учеными, педагогами, государственными и общественными деятелями - принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.По данным пресс-службы, главными темами для обсуждения на пленарном заседании и всех площадках форума стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие "культуре отмены", которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны."Заявленная тема для обсуждения актуальна для всей нашей страны, а может быть, для всего прогрессивного человечества – человечества, которое сохраняет приверженность морально-нравственным принципам, духовным основам, традициям своих народов. Конечно, эта тема крайне актуальна и для Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, в Самарской области ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, многое делается для того, чтобы школьники изучали историю нашей великой страны, узнавали больше о своей родной Самарской области. Но, по словам Азарова, сегодня меняющееся время, новые вызовы и угрозы диктуют и новые подходы, методы и язык общения.Губернатор поблагодарил Российское военно-историческое общество и его председателя Владимира Мединского за принятое решение о проведении форума в Самаре."Для нас это важно. И мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наша страна развивалась в соответствии с заветами поколений победителей, основываясь на традициях российского народа, а не навязанных нам извне", - приводит слова Азарова пресс-служба.Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк сообщил, что на территории Самарской области реализуются практически все проекты Российского военно-исторического общества, среди них "Дороги Победы" - экскурсии для школьников с посещением военно-исторических музеев, мест боевой славы, знаковых исторических мест. В текущем году количество ребят, которые приняли участие в таких экскурсиях, превысило 1 миллион человек.В этом же году в Самаре стартовал еще один проект Российского военно-исторического общества – "Страна Героев". Всероссийский военно-исторический лагерь в Самарской области привлек 1 тысячу детей из разных регионов страны.

https://ria.ru/20221027/ozon-1827255141.html

https://ria.ru/20221018/zerno-1824878739.html

https://ria.ru/20221015/aviakor-1824276060.html

https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html

самарская область

самара

россия

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общество, дмитрий азаров, самарская область, владимир мединский, самара, россия, российское военно-историческое общество (рвио)