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Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221108/festival-1830020519.html
Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии
Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии - РИА Новости, 08.11.2022
Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии
Фестиваль российской культуры в странах Африки пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает Росконцерт. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:48
2022-11-08T18:48
культура
новости культуры
дмитрий шостакович
александр цыганков
россия
замбия
танзания
эфиопия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фестиваль российской культуры в странах Африки пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает Росконцерт.Выступления состоятся 15 ноября в Лусаке (Замбия), 17 ноября в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания) и 19 ноября в Аддис-Абебе (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).Гости смотра услышат народную артистку РФ Олесю Евстигнееву и Квинтет солистов русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной. В программе — произведения Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Ришара Гальяно, Эдуарда Колмановского, Василия Соловьева-Седого, Анатолия Шалаева, Александра Цыганкова, Георгия Шендерева, а также русские народные песни.
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новости культуры, дмитрий шостакович, александр цыганков, россия, замбия, танзания, эфиопия
Культура, Новости культуры, Дмитрий Шостакович, Александр Цыганков, Россия, Замбия, Танзания, Эфиопия
18:48 08.11.2022
 
Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии

Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии 15-19 ноября

© Фото : ФГБУК РосконцертРусский народный ансамбль "Россия" им. Зыкиной
Русский народный ансамбль Россия им. Зыкиной - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : ФГБУК Росконцерт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фестиваль российской культуры в странах Африки пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает Росконцерт.
Выступления состоятся 15 ноября в Лусаке (Замбия), 17 ноября в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания) и 19 ноября в Аддис-Абебе (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).
Гости смотра услышат народную артистку РФ Олесю Евстигнееву и Квинтет солистов русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной.
В программе — произведения Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Ришара Гальяно, Эдуарда Колмановского, Василия Соловьева-Седого, Анатолия Шалаева, Александра Цыганкова, Георгия Шендерева, а также русские народные песни.
Денис Мацуев / Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Мацуев и Гергиев откроют фестиваль "Зарядье"
 
КультураНовости культурыДмитрий ШостаковичАлександр ЦыганковРоссияЗамбияТанзанияЭфиопия
 
 
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