https://ria.ru/20221108/festival-1830020519.html

Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии

Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии - РИА Новости, 08.11.2022

Фестиваль российской культуры пройдет в Замбии, Танзании и Эфиопии

Фестиваль российской культуры в странах Африки пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает Росконцерт. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:48

2022-11-08T18:48

2022-11-08T18:48

культура

новости культуры

дмитрий шостакович

александр цыганков

россия

замбия

танзания

эфиопия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фестиваль российской культуры в странах Африки пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает Росконцерт.Выступления состоятся 15 ноября в Лусаке (Замбия), 17 ноября в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания) и 19 ноября в Аддис-Абебе (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).Гости смотра услышат народную артистку РФ Олесю Евстигнееву и Квинтет солистов русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной. В программе — произведения Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Ришара Гальяно, Эдуарда Колмановского, Василия Соловьева-Седого, Анатолия Шалаева, Александра Цыганкова, Георгия Шендерева, а также русские народные песни.

https://ria.ru/20221031/festival-1828126272.html

россия

замбия

танзания

эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий шостакович, александр цыганков, россия, замбия, танзания, эфиопия