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В Ясиноватой восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2022
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В Ясиноватой восстановили энергоснабжение
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2022
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:25
2022-11-08T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики.Ранее во вторник минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Позднее министерство сообщило, что более 2,5 тысячам абонентов вернули электроснабжение.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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в мире, жкх, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство угля и энергетики ДНР
19:25 08.11.2022
 
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение

Минугля и энергетики ДНР: энергоснабжение Ясиноватой после обстрелов восстановили

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики.
"В 17.18 запитаны все 4687 потребителей Ясиноватой, обесточенные сегодняшним обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.)", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Ранее во вторник минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Позднее министерство сообщило, что более 2,5 тысячам абонентов вернули электроснабжение.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
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