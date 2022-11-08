https://ria.ru/20221108/energosnabzhenie-1830067353.html
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2022
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:25
2022-11-08T19:25
2022-11-08T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики.Ранее во вторник минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Позднее министерство сообщило, что более 2,5 тысячам абонентов вернули электроснабжение.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство угля и энергетики ДНР
В Ясиноватой восстановили энергоснабжение
Минугля и энергетики ДНР: энергоснабжение Ясиноватой после обстрелов восстановили