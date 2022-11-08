https://ria.ru/20221108/energosnabzhenie-1830067353.html

В Ясиноватой восстановили энергоснабжение

В Ясиноватой восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2022

В Ясиноватой восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:25

2022-11-08T19:25

2022-11-08T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

министерство угля и энергетики днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение города Ясиноватая, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщило во вторник министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики.Ранее во вторник минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Позднее министерство сообщило, что более 2,5 тысячам абонентов вернули электроснабжение.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, министерство угля и энергетики днр