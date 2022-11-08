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Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом - РИА Новости, 08.11.2022
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Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом
Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом - РИА Новости, 08.11.2022
Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:37
2022-11-08T14:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
большая кольцевая линия
метро
строительство метро в москве
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций - "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ по технологическому присоединению объектов проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около 40 километров. Максимальная присоединенная мощность в сумме составила почти 54 МВт.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по подключению новых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, большая кольцевая линия, метро, строительство метро в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Большая кольцевая линия, Метро, Строительство метро в Москве
14:37 08.11.2022
 

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВестибюль станции большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Марьина роща"
Вестибюль станции большой кольцевой линии (БКЛ) метро Марьина роща - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций - "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ по технологическому присоединению объектов проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около 40 километров. Максимальная присоединенная мощность в сумме составила почти 54 МВт.
"Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по подключению новых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
Юлиана Княжевская
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМоскваБольшая кольцевая линияМетроСтроительство метро в Москве
 
 
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