https://ria.ru/20221108/elektroenergiya-1829963102.html

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом - РИА Новости, 08.11.2022

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:37

2022-11-08T14:37

2022-11-08T14:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

большая кольцевая линия

метро

строительство метро в москве

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций - "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ по технологическому присоединению объектов проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около 40 километров. Максимальная присоединенная мощность в сумме составила почти 54 МВт.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по подключению новых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.

https://ria.ru/20220927/bkl-1819715484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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