Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВестибюль станции большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Марьина роща"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций - "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ по технологическому присоединению объектов проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около 40 километров. Максимальная присоединенная мощность в сумме составила почти 54 МВт.
"Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по подключению новых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.