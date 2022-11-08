https://ria.ru/20221108/elektrichestvo-1829977052.html

В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов

В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов - РИА Новости, 08.11.2022

В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов

Более 4,5 тысячи бытовых абонентов, три котельные, три школы и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике остались без света из-за обстрелов города РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:05

2022-11-08T15:05

2022-11-08T15:05

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

министерство угля и энергетики днр

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи бытовых абонентов, три котельные, три школы и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР."В 13.52 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 28 трансформаторных подстанций, две школы, детский сад, котельная и 3291 бытовой абонент.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/kherson-1829667342.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, министерство угля и энергетики днр, происшествия