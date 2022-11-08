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В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/elektrichestvo-1829977052.html
В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов
В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов - РИА Новости, 08.11.2022
В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов
Более 4,5 тысячи бытовых абонентов, три котельные, три школы и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике остались без света из-за обстрелов города РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:05
2022-11-08T15:05
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
министерство угля и энергетики днр
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи бытовых абонентов, три котельные, три школы и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР."В 13.52 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 28 трансформаторных подстанций, две школы, детский сад, котельная и 3291 бытовой абонент.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/kherson-1829667342.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, министерство угля и энергетики днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство угля и энергетики ДНР, Происшествия
15:05 08.11.2022
 
В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов

В Ясиноватой остались без света более 4500 абонентов, три школы и детский сад

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи бытовых абонентов, три котельные, три школы и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило во вторник министерство угля и энергетики ДНР.
"В 13.52 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, три котельных, три школы, детский сад, 4687 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее минугля сообщало, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в Ясиноватой обесточено 28 трансформаторных подстанций, две школы, детский сад, котельная и 3291 бытовой абонент.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство угля и энергетики ДНРПроисшествия
 
 
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